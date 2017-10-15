[15/أكتوبر/2017]
حجة -سبأ:
أحيت محافظة حجة اليوم ذكرى إستشهاد الإمام زيد رضي الله عنه بحفل خطابي.
وفي الحفل الذي حضره وكيل أول المحافظة هلال الصوفي ووكيل المحافظة للشئون الأمنية العميد أبو يحيى المطري ألقيت كلمات تناولت في مجملها حياة الإمام زيد وجهاده في مقارعة جبروت الظلم والطغيان خلال تلك المرحلة.
واستعرضت مبادئ ثورة الإمام زيد وارتباط الشعب اليمني بهذه المبادئ التي زلزلت عروش الطغاة والظالمين.
وأشار المتحدثون إلى أن مشروع الإمام زيد جاء في سبيل تجديد منهج الإسلام وذروة سنامه وهو الجهاد في سبيل الله وتحقيق العدالة والانتصار للمظلومين .
تخلل الحفل قصائد شعرية معبرة عن مكانة وعظمة هذه المناسبة.
سبأ