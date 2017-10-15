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آخر تحديث: الأحد، 15 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:00:12م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى
استقبل الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي احمد المتوكل، ووزير الادارة المحلية علي بن علي القيسسي، ورئيس محكمة استئناف امانة العاصمة القاضي يحي العنسي، وعدد من وجهاء محافظة حجة.
طهران تهدد بالعودة إلى تخصيب اليورانيوم في حال إلغاء الاتفاق النووي
أعلنت طهران أنها قد تتوقف عن تطبيق البروتوكول الإضافي في حال إلغاء الاتفاق النووي.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
رتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (42ر10) نقطة وبنسبة (20ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (90ر5138) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (48ر5128) نقطة.
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  محلي
محافظة حجة تحيي ذكرى إستشهاد الأمام زيد
[15/أكتوبر/2017]
حجة -سبأ:
أحيت محافظة حجة اليوم ذكرى إستشهاد الإمام زيد رضي الله عنه بحفل خطابي.

وفي الحفل الذي حضره وكيل أول المحافظة هلال الصوفي ووكيل المحافظة للشئون الأمنية العميد أبو يحيى المطري ألقيت كلمات تناولت في مجملها حياة الإمام زيد وجهاده في مقارعة جبروت الظلم والطغيان خلال تلك المرحلة.

واستعرضت مبادئ ثورة الإمام زيد وارتباط الشعب اليمني بهذه المبادئ التي زلزلت عروش الطغاة والظالمين.

وأشار المتحدثون إلى أن مشروع الإمام زيد جاء في سبيل تجديد منهج الإسلام وذروة سنامه وهو الجهاد في سبيل الله وتحقيق العدالة والانتصار للمظلومين .

تخلل الحفل قصائد شعرية معبرة عن مكانة وعظمة هذه المناسبة.

سبأ
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