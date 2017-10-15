محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي بصنعاء صنعاء-سبأ:

بحث وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم مع الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي بالإنابة بصنعاء علي رضا، آخر مستجدات الوضع الإنساني في اليمن وعمليات البرنامج في مختلف مناطق البلاد.



وفي اللقاء أكد وزير الخارجية ضرورة معالجة الوضع الإنساني ومضاعفات العدوان السعودي الأمريكي في اليمن والمصنف بالأسوأ عالمياً والناجم عن العمليات العسكرية للتحالف السعودية والحصار الجائر المفروض على اليمن للعام الثالث على التوالي.



وشدد على ضرورة توسيع المنظمات العاملة لأنشطتها في المجال الإنساني وتعزيز مزيد من الجهود بما من شأنه تخفيف المعاناة التي يكابدها أبناء الشعب اليمني.



وثمن الوزير شرف الشراكة القائمة بين اليمن وبرنامج الغذاء العالمي .. مؤكداً الحرص على تقديم التسهيلات اللازمة للخبراء وإستقدام كافة الإحتياجات التي يتطلبها نجاح عمل البرنامج في تنفيذ خططه وإنجاز المهام المناطة به على أكمل وجه ومن منطلق مسؤولية حكومة الإنقاذ عن كل الأراضي اليمنية وعن إتخاذ إجراءات لرفع معاناة المتضررين اليمنيين جراء ما خلفه العدوان والإحتلال.



فيما أكد علي رضا إلتزام برنامج الغذاء العالمي بتقديم الدعم للشعب اليمني بما من شأنه الإسهام في تخفيف الوضع الإنساني المتردي الذي يمر به .



ونوه بالدعم المقدم من الجهات المختصة في جانب تسهيل منح تأشيرات دخول خبراء وكوادر برنامج الغذاء العالمي واستقدام الإحتياجات المرتبطة بمشاريع البرنامج وعملياته في أنحاء الجمهورية اليمنية.

سبأ [15/أكتوبر/2017]سبأ