محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قافلة غذائية من القطاع التربوي بذمار دعما للجيش واللجان الشعبية ذمار-سبأ:

قدم مكتب التربية والتعليم بذمار ومكتبي التربية بمديريتي جهران وعنس اليوم قافلة غذائية دعما للجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات الشرف والبطولة دفاعا عن سيادة ووحدة الوطن وأمنه واستقراره.



احتوت القافلة التي توجهت إلى جبهة مكيراس بمحافظة البيضاء على مواد غذائية وملابس شتوية متنوعة.



وعلى هامش تقديم القافلة نظمت وقفة إحتجاجية، استنكر فيها المشاركون إستمرار العدوان السعودي الأمريكي على اليمن في ظل صمت وتواطؤ دولي معيب.



وأكدوا إستمرار الثبات والصمود في مواجهة العدوان، وقوفهم إلى جانب الجيش واللجان الشعبية حتى دحر الغزاة والمعتدين عن كامل تراب الوطن.

سبأ [15/أكتوبر/2017]سبأ