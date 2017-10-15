[15/أكتوبر/2017]
صنعاء-سبأ:
دشنت منظمة ذات للتنمية بالتعاون مع مؤسسة بنان التنموية اليوم توزيع مواد إغاثية لـ 310 أسرة من الأسر النازحة بأمانة العاصمة .
وأوضح المدير التنفيذي لمنظمة ذات للتنمية المهندس إبراهيم شرف لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن توزيع المواد الإغاثية للنازحين والتي تعد دفعة أولى بدعم سلطنة عمان الشقيقة تأتي في إطار الجهود المجتمعية لتخفيف معاناة الأسر النازحة في مختلف المحافظات .
وأشار إلى أن المنظمة وزعت خلال الفترة الماضية مواد إيوائية للنازحين بأمانة العاصمة بدعم مؤسسة بنان التنموية.
سبأ