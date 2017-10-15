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آخر تحديث: الأحد، 15 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:00:12م
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استقبل الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي احمد المتوكل، ووزير الادارة المحلية علي بن علي القيسسي، ورئيس محكمة استئناف امانة العاصمة القاضي يحي العنسي، وعدد من وجهاء محافظة حجة.
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تدشين توزيع مواد إغاثية لـ 310 أسرة نازحة بأمانة العاصمة
[15/أكتوبر/2017]
صنعاء-سبأ:
دشنت منظمة ذات للتنمية بالتعاون مع مؤسسة بنان التنموية اليوم توزيع مواد إغاثية لـ 310 أسرة من الأسر النازحة بأمانة العاصمة .

وأوضح المدير التنفيذي لمنظمة ذات للتنمية المهندس إبراهيم شرف لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن توزيع المواد الإغاثية للنازحين والتي تعد دفعة أولى بدعم سلطنة عمان الشقيقة تأتي في إطار الجهود المجتمعية لتخفيف معاناة الأسر النازحة في مختلف المحافظات .

وأشار إلى أن المنظمة وزعت خلال الفترة الماضية مواد إيوائية للنازحين بأمانة العاصمة بدعم مؤسسة بنان التنموية.

سبأ
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