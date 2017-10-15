محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الثقافة يستقبل الفنانة تقية الطويلية صنعاء – سبأ:

استقبل وزير الثقافة عبد الله أحمد الكبسي اليوم الفنانة الغنائية تقية الطويلية.



وخلال اللقاء أشاد الوزير بتجربة الفنانة الطويلية باعتبارها من أبرز الأصوات اليمنية التي أثرت المكتبة الفنية واسهمت في إحياء التراث الغنائي من خلال أداءها وحضورها المتميز.



وأكد أن الوزارة ستقدم كل الرعاية والاهتمام للفنانة الطويلية التي أعطت الفن والتراث اليمني الكثير ولابد من رد الجميل لها.



من جانبها أعربت الفنانة الطويلية عن الشكر والتقدير لوزير الثقافة على سؤاله عنها واهتمامه خصوصاً بعد شائعات وفاتها، مستنكرة تلك الشائعات التي آلمتها وأقلقت جمهورها ومحبيها، داعية وسائل الإعلام لتحري الدقة والمصداقية فيما تنشره.



حضر اللقاء عدد من قيادات الوزارة.

سبأ [15/أكتوبر/2017]سبأ