محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة إجراءات الحفاظ على أراضي الدولة بمحافظة الحديدة الحديدة- سبأ:

ناقش إجتماع لقيادة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة برئاسة المحافظ حسن أحمد الهيج، الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أراضي وعقارات الدولة التي حددت للإستثمار.



واستعرض الإجتماع بحضور أمين عام محلي المحافظة علي بن علي القوزي ووكلاء المحافظة عبدالرحمن جماعي وعلي أحمد قشر وعبد الجبار أحمد محمد ووكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة محمد يحيى نعيم، الجوانب المتعلقة بالإختلالات في العقود الصادرة سابقا ومن بينها عقود الإستثمارات القديمة التي منحت للمستثمرين ولم يتم استغلالها وفق الشروط المتفق عليها .



وتطرق الإجتماع إلى القيم الإيجابية للعقارات والمناجم وتفعيل دور اللجنة الرسمية في مكتب الأراضي الخاصة بالعقود.



وأقر الإجتماع تكليف فرع الهيئة العامة للأراضي بالمحافظة رفع كشوفات تفصيلية للعقود التي لم تستغل والمستغلة والعائد المحقق منها وكذا تقديم مقترح للقيم الإيجارية التي تتناسب مع كل عقد ومساحتها وموقعها.



كما أقر الإجتماع منع إصدار أي عقود تمليك إلا بعد الرجوع للسلطة المحلية والجهات المعنية لدراستها وتحديد حالة كل عقد على حدة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.



حضر الإجتماع مدير أمن المحافظة عبد الحميد المؤيد ورئيس نيابة الأموال العامة وضاح القرشي ونائبا مدير الأراضي عبد الغني الهمداني وعلي محمد محسن ومدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين جابر الرازحي.

سبأ [15/أكتوبر/2017]سبأ