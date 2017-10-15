رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل جامعة إب تكرم المشاركين في بطولة كأس عيد ثورة الـ14 من أكتوبر إب -سبأ:

اختتمت بجامعة إب اليوم البطولة الرياضية التي أقيمت بمناسبة الذكرى الـ54 لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة.



وفي الحفل الختامي، أكد وكيل المحافظة علي الزنم أن هذه الأنشطة تجسد صمود المواطن اليمني في ظل هذه الأحداث العصيبة والشعب اليمني يستعيد دوره النضالي ضد قوى العدوان الغاشم.



من جانبه، أكد نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة الدكتور محمد النزيلي ضرورة تفعيل دور الشباب في الدفاع عن الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الذود عن التراب اليمني الطاهر.



وأشاد بالجهود التي بذلت من أجل إقامة هذه البطولة التي استمرت أربعة أيام.



بدورة، أشاد عميد كلية الطب والعلوم الصحية الدكتور عبدالله المطري بالمشاركة الشبابية الفاعلة في هذه البطولة الكروية التي شارك فيها أربع فرق من الجامعة والمكاتب بالمحافظة.



وكانت المباراة النهائية التي أقيمت اليوم بين فريق جامعة إب وفريق مستشفى جبلة الجامعي أنتهت بفوز فريق مستشفى جبلة الجامعي بستة أهداف مقابل هدفين لفريق جامعة إب، فيما تم تكريم فريق مستشفى جبلة بكأس البطولة.



حضر التكريم عميد كلية الآداب الدكتور عارف الرعوي ونائب عميد كلية الطب الدكتورة سنية القرمطي ومدير عام الأنشطة والخدمات الطلابية ياسر صالح ومدير عام الإعلام المساعد بالجامعة علي درموش وجمع غفير من منتسبي الجامع .

سبأ [15/أكتوبر/2017]سبأ