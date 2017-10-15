ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 15 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:00:12م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى
استقبل الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي احمد المتوكل، ووزير الادارة المحلية علي بن علي القيسسي، ورئيس محكمة استئناف امانة العاصمة القاضي يحي العنسي، وعدد من وجهاء محافظة حجة.
طهران تهدد بالعودة إلى تخصيب اليورانيوم في حال إلغاء الاتفاق النووي
أعلنت طهران أنها قد تتوقف عن تطبيق البروتوكول الإضافي في حال إلغاء الاتفاق النووي.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
رتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (42ر10) نقطة وبنسبة (20ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (90ر5138) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (48ر5128) نقطة.
فيدرر يهزم نادال ويتوّج ببطولة شنغهاي الصينية للتنس
توّج السويسري روجر فيدرر المصنف الثاني عالميا، بلقب بطولة شنغهاي الصينية للتنس، بعد فوزه اليوم الاحد على الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول عالميا بمجموعتين نظيفتين.
آخر الأخبار:
رئيس الوزراء يلتقي قيادة وزارة الدفاع
رئيس الوزراء يلتقي قيادة وزارة الدفاع
رئيس الوزراء يبحث مع نائب ممثل اليونيسيف إمكانية دعم قطاع التعليم
وزير الخارجية يلتقي نائب الممثل المقيم لليونيسيف بصنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
جامعة إب تكرم المشاركين في بطولة كأس عيد ثورة الـ14 من أكتوبر
[15/أكتوبر/2017]
إب -سبأ:
اختتمت بجامعة إب اليوم البطولة الرياضية التي أقيمت بمناسبة الذكرى الـ54 لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة.

وفي الحفل الختامي، أكد وكيل المحافظة علي الزنم أن هذه الأنشطة تجسد صمود المواطن اليمني في ظل هذه الأحداث العصيبة والشعب اليمني يستعيد دوره النضالي ضد قوى العدوان الغاشم.

من جانبه، أكد نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة الدكتور محمد النزيلي ضرورة تفعيل دور الشباب في الدفاع عن الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الذود عن التراب اليمني الطاهر.

وأشاد بالجهود التي بذلت من أجل إقامة هذه البطولة التي استمرت أربعة أيام.

بدورة، أشاد عميد كلية الطب والعلوم الصحية الدكتور عبدالله المطري بالمشاركة الشبابية الفاعلة في هذه البطولة الكروية التي شارك فيها أربع فرق من الجامعة والمكاتب بالمحافظة.

وكانت المباراة النهائية التي أقيمت اليوم بين فريق جامعة إب وفريق مستشفى جبلة الجامعي أنتهت بفوز فريق مستشفى جبلة الجامعي بستة أهداف مقابل هدفين لفريق جامعة إب، فيما تم تكريم فريق مستشفى جبلة بكأس البطولة.

حضر التكريم عميد كلية الآداب الدكتور عارف الرعوي ونائب عميد كلية الطب الدكتورة سنية القرمطي ومدير عام الأنشطة والخدمات الطلابية ياسر صالح ومدير عام الإعلام المساعد بالجامعة علي درموش وجمع غفير من منتسبي الجامع .

سبأ
  المزيد من (رياضة)
الايطالي دوفيتسيوزو يفوز بسباق اليابان للدراجات النارية وماركيز الثاني
شارابوفا تهزم سابالنكا وتتوج ببطولة تيانجين للتنس
فيدرر يهزم نادال ويتوّج ببطولة شنغهاي الصينية للتنس
تأهل الاسترالية جافريلوفا الى نهائي بطولة هونج كونج للتنس
التعادل يحسم مواجهة ليفربول واليونايتد في الدوري الانجليزي
نائب رئيس الوزراء يكرم الفائزين في بطولة الجمهورية الثانية للرماية
تأهل الاسباني نادال لنهائي بطولة شنغهاي للتنس
ركلة حرة من فقير تمنح ليون انتصارا ثمينا على موناكو
شارابوفا وسابالنكا في نهائي بطولة تيانجين للتنس
مدرب منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم بروس أرينا يعلن إستقالته
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن خمس غارات على مناطق بصعدة
[15/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يستهدف المحافظات بأكثر من 49 غارة
[15/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 17 غارة على صعدة وجيزان ونجران
[14/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 60 غارة على محافظات الجمهورية
[14/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 17 غارة على صعدة وعسير ونجران وجيزان
[13/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by