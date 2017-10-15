ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 15 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:00:12م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى
استقبل الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي احمد المتوكل، ووزير الادارة المحلية علي بن علي القيسسي، ورئيس محكمة استئناف امانة العاصمة القاضي يحي العنسي، وعدد من وجهاء محافظة حجة.
طهران تهدد بالعودة إلى تخصيب اليورانيوم في حال إلغاء الاتفاق النووي
أعلنت طهران أنها قد تتوقف عن تطبيق البروتوكول الإضافي في حال إلغاء الاتفاق النووي.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
رتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (42ر10) نقطة وبنسبة (20ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (90ر5138) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (48ر5128) نقطة.
فيدرر يهزم نادال ويتوّج ببطولة شنغهاي الصينية للتنس
توّج السويسري روجر فيدرر المصنف الثاني عالميا، بلقب بطولة شنغهاي الصينية للتنس، بعد فوزه اليوم الاحد على الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول عالميا بمجموعتين نظيفتين.
آخر الأخبار:
رئيس الوزراء يلتقي قيادة وزارة الدفاع
رئيس الوزراء يلتقي قيادة وزارة الدفاع
رئيس الوزراء يبحث مع نائب ممثل اليونيسيف إمكانية دعم قطاع التعليم
وزير الخارجية يلتقي نائب الممثل المقيم لليونيسيف بصنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
لقاء موسع بصنعاء تحت شعار ''التعليم العام أولوية وطنية ومسئولية مجتمعية''
[15/أكتوبر/2017]
صنعاء-سبأ:
عقد بصنعاء اليوم اللقاء الوطني الموسع للتعليم بالمحافظة تحت شعار " التعليم العام أولوية وطنية ومسئولية مجتمعية تشاركية ".

وفي اللقاء الذي حضره وزيرا الدولة نبيه أبو نشطان وأحمد القنع ورئيس جامعة ثورة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية الدكتور ياسر أحمد عبدالمغني .. دعا محافظ صنعاء حنين قطينة رجال المال والأعمال والمشائخ والوجهاء ومجالس الآباء إلى القيام بدورهم في دعم العملية التعليمية والوقوف إلى جانب الكادر التعليمي.

وأشار إلى أن السلطة المحلية سعت لإنشاء صندوق التكافل الإجتماعي لدعم التعليم والصحة كأولوية ومعالجة آنية للوضع القائم.

وقال" إن العملية التعليمية ليست مسؤولية فردية، لكنها مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق السلطة المحلية ومجالس الآباء والمشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية والسياسية وأولياء الأمور في المساهمة لتخفيف معاناة الكادر التعليمي".

وأشاد المحافظ قطينة بجهود القيادات والشخصيات الإجتماعية والمجالس الآباء ومساهمتهم في دعم الكادر التعليمي .. مشيرا إلى أن أن أبناء محافظة صنعاء كانوا سباقين في رفد الجبهات بقوافل الجود والكرم والمال والرجال والشهداء.

وفي اللقاء الذي حضره وكلاء المحافظة وقيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والمشائخ والوجهاء .. أكد مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة هادي عمار أهمية اضطلاع الجميع بمسؤولياتهم في دعم العملية التعليمية التي يستهدفها تحالف العدوان ضمن مسلسل إجرامي لتجهيل الشعب اليمني وجعله تحت الوصاية.

وأشار إلى أن كافة المؤامرات ستتحطم بصمود ووعي المجتمع .. لافتا إلى أن القطاع التربوي ماض في تقديم رسالة التعليم كواجب ديني ووطني.

وأكد اللقاء أهمية تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي لدعم التعليم والصحة والمساهمة في معالجة التحديات الراهنة.. داعيا حكومة الإنقاذ إلى وضع معالجات تسهم في تخفيف معاناة الكادر التربوي والتعليمي.

وأشاد المشاركون في اللقاء بصمود الكادر التعليمي في تأدية الرسالة التعليمية رغم الظروف الصعبة .. محملا قوى العدوان ما تسبب به من إنتهاكات وجرائم بحق اليمن أرضا وإنسانا.



وطالب اللقاء بإعادة ترميم المدارس المتضررة والمقاعد الدراسية والإثاث .. مثمنا دور مكتب التربية في معالجة جوانب الإختلالات في القطاع التربوي .

وكان رئيس المكتب الفني بمكتب التربية فهد المطيري إستعرض الواقع التعليمي في المحافظة والتحديات ونظام البوابة الإلكترونية ومميزات النظام ومتطلبات عمله والنتائج المتوقعة من استخدامه على مستوى المحافظة ومكتب التربية والمدرسة وأولياء الأمور والمعلم والطالب.

تخلل اللقاء قصيدة للشاعر جميل جعفر.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
رئيس الوزراء يلتقي قيادة وزارة الدفاع
رئيس الوزراء يلتقي قيادة وزارة الدفاع
رئيس الوزراء يبحث مع نائب ممثل اليونيسيف إمكانية دعم قطاع التعليم
وزير الخارجية يلتقي نائب الممثل المقيم لليونيسيف بصنعاء
محافظة حجة تحيي ذكرى إستشهاد الأمام زيد
وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي بصنعاء
قافلة غذائية من القطاع التربوي بذمار دعما للجيش واللجان الشعبية
تدشين توزيع مواد إغاثية لـ 310 أسرة نازحة بأمانة العاصمة
وزير الثقافة يستقبل الفنانة تقية الطويلية
مناقشة إجراءات الحفاظ على أراضي الدولة بمحافظة الحديدة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن خمس غارات على مناطق بصعدة
[15/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يستهدف المحافظات بأكثر من 49 غارة
[15/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 17 غارة على صعدة وجيزان ونجران
[14/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 60 غارة على محافظات الجمهورية
[14/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 17 غارة على صعدة وعسير ونجران وجيزان
[13/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by