محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء موسع بصنعاء تحت شعار ''التعليم العام أولوية وطنية ومسئولية مجتمعية'' صنعاء-سبأ:

عقد بصنعاء اليوم اللقاء الوطني الموسع للتعليم بالمحافظة تحت شعار " التعليم العام أولوية وطنية ومسئولية مجتمعية تشاركية ".



وفي اللقاء الذي حضره وزيرا الدولة نبيه أبو نشطان وأحمد القنع ورئيس جامعة ثورة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية الدكتور ياسر أحمد عبدالمغني .. دعا محافظ صنعاء حنين قطينة رجال المال والأعمال والمشائخ والوجهاء ومجالس الآباء إلى القيام بدورهم في دعم العملية التعليمية والوقوف إلى جانب الكادر التعليمي.



وأشار إلى أن السلطة المحلية سعت لإنشاء صندوق التكافل الإجتماعي لدعم التعليم والصحة كأولوية ومعالجة آنية للوضع القائم.



وقال" إن العملية التعليمية ليست مسؤولية فردية، لكنها مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق السلطة المحلية ومجالس الآباء والمشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية والسياسية وأولياء الأمور في المساهمة لتخفيف معاناة الكادر التعليمي".



وأشاد المحافظ قطينة بجهود القيادات والشخصيات الإجتماعية والمجالس الآباء ومساهمتهم في دعم الكادر التعليمي .. مشيرا إلى أن أن أبناء محافظة صنعاء كانوا سباقين في رفد الجبهات بقوافل الجود والكرم والمال والرجال والشهداء.



وفي اللقاء الذي حضره وكلاء المحافظة وقيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والمشائخ والوجهاء .. أكد مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة هادي عمار أهمية اضطلاع الجميع بمسؤولياتهم في دعم العملية التعليمية التي يستهدفها تحالف العدوان ضمن مسلسل إجرامي لتجهيل الشعب اليمني وجعله تحت الوصاية.



وأشار إلى أن كافة المؤامرات ستتحطم بصمود ووعي المجتمع .. لافتا إلى أن القطاع التربوي ماض في تقديم رسالة التعليم كواجب ديني ووطني.



وأكد اللقاء أهمية تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي لدعم التعليم والصحة والمساهمة في معالجة التحديات الراهنة.. داعيا حكومة الإنقاذ إلى وضع معالجات تسهم في تخفيف معاناة الكادر التربوي والتعليمي.



وأشاد المشاركون في اللقاء بصمود الكادر التعليمي في تأدية الرسالة التعليمية رغم الظروف الصعبة .. محملا قوى العدوان ما تسبب به من إنتهاكات وجرائم بحق اليمن أرضا وإنسانا.







وطالب اللقاء بإعادة ترميم المدارس المتضررة والمقاعد الدراسية والإثاث .. مثمنا دور مكتب التربية في معالجة جوانب الإختلالات في القطاع التربوي .



وكان رئيس المكتب الفني بمكتب التربية فهد المطيري إستعرض الواقع التعليمي في المحافظة والتحديات ونظام البوابة الإلكترونية ومميزات النظام ومتطلبات عمله والنتائج المتوقعة من استخدامه على مستوى المحافظة ومكتب التربية والمدرسة وأولياء الأمور والمعلم والطالب.



تخلل اللقاء قصيدة للشاعر جميل جعفر.

سبـأ [15/أكتوبر/2017]سبـأ