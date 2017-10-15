ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 15 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:29:39م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى
استقبل الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي احمد المتوكل، ووزير الادارة المحلية علي بن علي القيسسي، ورئيس محكمة استئناف امانة العاصمة القاضي يحي العنسي، وعدد من وجهاء محافظة حجة.
منظمة الصحة العالمية تدين تدمير منشآت طبية شرق سوريا
أدانت منظمة الصحة العالمية الهجوم الذي تعرضت له منشآت طبية في شرق سوريا والذي نتج عنه تدمير مخزن كان يحوي أكثر من 130 ألف جرعة من الأمصال المضادة للحصبة وشلل الأطفال.
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 56.55 دولاراً للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تراجع إنتاج الخام ومخزوناته بالولايات المتحدة مما ينبئ بشح في السوق.
فيدرر يهزم نادال ويتوّج ببطولة شنغهاي الصينية للتنس
توّج السويسري روجر فيدرر المصنف الثاني عالميا، بلقب بطولة شنغهاي الصينية للتنس، بعد فوزه اليوم الاحد على الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول عالميا بمجموعتين نظيفتين.
آخر الأخبار:
لقاء قبلي موسع بذمار يؤكد على وحدة الصف ودعم الجبهات لمواجهة العدوان
تدمير آلية عسكرية ومصرع عدد من الجنود السعوديين بنجران وجيزان
مجلس النواب يواصل عقد جلسات أعماله
طهران تهدد بالعودة إلى تخصيب اليورانيوم في حال إلغاء الاتفاق النووي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
لقاء قبلي موسع بذمار يؤكد على وحدة الصف ودعم الجبهات لمواجهة العدوان
[15/أكتوبر/2017]
ذمار- سبأ:
عقد بذمار اليوم لقاء قبلي موسع تحت شعار " معا لرفد الجبهات بالمقاتلين" كرس لمناقشة مستجدات العدوان السعودي الامريكي الغاشم ودور القبيلة في مواجهته.

وفي اللقاء الذي ضم قيادات المحافظة والسلطة المحلية ومشايخ وأعيان قبائل آنس وعنس والحداء ووصابين وعتمه، ووجهاء وشخصيات اجتماعية وقيادات سياسية وعسكرية وأمنية، أشار المحافظ حمود محمد عباد إلى أن أبناء ذمار في مقدمة الصفوف في كل المواقف الوطنية ويقدمون التضحيات الكبيرة في سبيل الوطن.. لافتا إلى أن ذمار قدمت حتى الآن أكثر من الفي شهيد.

وأكد على ضرورة تعزيز تلاحم الجبهة الداخلية ودعم الجبهات لمواجهة العدوان السعودي الامريكي الغاشم والتصدي لمؤامراته وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وشعبا وحضارة وتاريخ.

والقيت خلال اللقاء عدد من الكلمات أكدت على ضرورة تعزيز وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية والوقوف بقوة وحزم لمواجهة قوى تحالف العدوان ودعم جبهات العزة والكرامة بالرجال والمال والعتاد للدفاع عن سيادة الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.

وتطرقت الكلمات الى الدور البطولي لقبائل اليمن عامة وقبائل محافظة ذمار خاصة في مواجهة العدوان، مشيدة بالدور البطولي المشرف والتاريخي لأبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات العزة والكرامة.. وثمنت الكلمات التضحيات الجسيمة للشهداء والجرحى الذين بذلوا أرواحهم وأنفسهم في سبيل الوطن دفاعا عن سيادته ووحدته وأمنه واستقرار.

وصدر عن اللقاء بيان أكد استمرار حالة النفير العام والاستنفار القبلي والاجتماعي في مواجهة العدوان السعودي الامريكي ودعم ورفد جبهات القتال بالمقاتلين.

وجاء في البيان، " تشكل لجنة قبلية اجتماعية على مستوى المحافظة وعلى مستوى المديريات للتحشيد لرفد الجبهات ودعم المعسكرات والجبهات بالمقاتلين، تعمل بصورة دائمة ومستمرة جنبا الى جنب مع كل الجهات الرسمية والقوى الوطنية المناهضة للعدوان".

ودعا البيان قبائل المحافظة إلى إعلان وإجراء صلح عام ضامن شامل في عموم المحافظة "يأمن فيه الخائف في بطن المخيف"، وترحيل كل قضايا القتل والثأر والخلافات والنزاعات إلى مابعد تحرير الوطن ودحر قوى الغزو والاحتلال والتفرغ لمواجهة العدوان ودعم ورفد الجبهات بالمقاتلين.

كما دعا كل الاحزاب والقوى والمكونات السياسية الوطنية والاجتماعية والقبلية إلى توحيد الجهود ورص الصفوف في مواجهة العدوان وتوحيد الجبهة الداخلية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
تدمير آلية عسكرية ومصرع عدد من الجنود السعوديين بنجران وجيزان
مجلس النواب يواصل عقد جلسات أعماله
إجتماع برئاسة وزير الدفاع يناقش مهام وواجبات القوات المسلحة واللجان الشعبية في مواجهة العدوان
لقاء قبلي لحل خلاف بين أسرتي آل المدامي بهمدان وآل العليي بحجة
فعالية ثقافية بعمران في ذكرى إستشهاد الإمام زيد
مسيرة جماهيرية بصعدة لإحياء ذكرى إستشهاد الإمام زيد وثورة 14 أكتوبر
طيران العدوان يشن خمس غارات على مناطق بصعدة
وزير التعليم العالي يدشن امتحانات الكفاءة للطلاب المتنافسين على المقاعد المجانية
تدشين العام الدراسي بمحافظة عمران
رئيس الوزراء يدشن العام الدراسي بأمانة العاصمة والمحافظات
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن خمس غارات على مناطق بصعدة
[15/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يستهدف المحافظات بأكثر من 49 غارة
[15/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 17 غارة على صعدة وجيزان ونجران
[14/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 60 غارة على محافظات الجمهورية
[14/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 17 غارة على صعدة وعسير ونجران وجيزان
[13/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by