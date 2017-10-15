محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء قبلي موسع بذمار يؤكد على وحدة الصف ودعم الجبهات لمواجهة العدوان ذمار- سبأ:

عقد بذمار اليوم لقاء قبلي موسع تحت شعار " معا لرفد الجبهات بالمقاتلين" كرس لمناقشة مستجدات العدوان السعودي الامريكي الغاشم ودور القبيلة في مواجهته.



وفي اللقاء الذي ضم قيادات المحافظة والسلطة المحلية ومشايخ وأعيان قبائل آنس وعنس والحداء ووصابين وعتمه، ووجهاء وشخصيات اجتماعية وقيادات سياسية وعسكرية وأمنية، أشار المحافظ حمود محمد عباد إلى أن أبناء ذمار في مقدمة الصفوف في كل المواقف الوطنية ويقدمون التضحيات الكبيرة في سبيل الوطن.. لافتا إلى أن ذمار قدمت حتى الآن أكثر من الفي شهيد.



وأكد على ضرورة تعزيز تلاحم الجبهة الداخلية ودعم الجبهات لمواجهة العدوان السعودي الامريكي الغاشم والتصدي لمؤامراته وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وشعبا وحضارة وتاريخ.



والقيت خلال اللقاء عدد من الكلمات أكدت على ضرورة تعزيز وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية والوقوف بقوة وحزم لمواجهة قوى تحالف العدوان ودعم جبهات العزة والكرامة بالرجال والمال والعتاد للدفاع عن سيادة الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.



وتطرقت الكلمات الى الدور البطولي لقبائل اليمن عامة وقبائل محافظة ذمار خاصة في مواجهة العدوان، مشيدة بالدور البطولي المشرف والتاريخي لأبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات العزة والكرامة.. وثمنت الكلمات التضحيات الجسيمة للشهداء والجرحى الذين بذلوا أرواحهم وأنفسهم في سبيل الوطن دفاعا عن سيادته ووحدته وأمنه واستقرار.



وصدر عن اللقاء بيان أكد استمرار حالة النفير العام والاستنفار القبلي والاجتماعي في مواجهة العدوان السعودي الامريكي ودعم ورفد جبهات القتال بالمقاتلين.



وجاء في البيان، " تشكل لجنة قبلية اجتماعية على مستوى المحافظة وعلى مستوى المديريات للتحشيد لرفد الجبهات ودعم المعسكرات والجبهات بالمقاتلين، تعمل بصورة دائمة ومستمرة جنبا الى جنب مع كل الجهات الرسمية والقوى الوطنية المناهضة للعدوان".



ودعا البيان قبائل المحافظة إلى إعلان وإجراء صلح عام ضامن شامل في عموم المحافظة "يأمن فيه الخائف في بطن المخيف"، وترحيل كل قضايا القتل والثأر والخلافات والنزاعات إلى مابعد تحرير الوطن ودحر قوى الغزو والاحتلال والتفرغ لمواجهة العدوان ودعم ورفد الجبهات بالمقاتلين.



كما دعا كل الاحزاب والقوى والمكونات السياسية الوطنية والاجتماعية والقبلية إلى توحيد الجهود ورص الصفوف في مواجهة العدوان وتوحيد الجبهة الداخلية.



سبأ [15/أكتوبر/2017]سبأ