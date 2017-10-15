محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس النواب يواصل عقد جلسات أعماله







واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله اليوم للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.



وعبر المجلس عن تقديره العالي للمشاعر الطيبة لرئيس المجلس السياسي الأعلى وإشادته في المناسبات والمحافل المختلفة بصمود وثبات وتماسك أعضاء مجلس النواب وممارسة مهامهم التشريعية والرقابية والسياسية في إطار الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة في ظل عدوان دول التحالف بقيادة السعودية.



وأشاد المجلس بصمود الشعب اليمني ونضالاته وهو يحتفل بالعيد الـ 54 لثورة 14 أكتوبر المجيدة .. داعياً إلى إستمرار الكفاح على درب الثورة والوحدة اليمنية الخالدة وزيادة التماسك وتمتين النسيج الإجتماعي .



ونوه المجلس بالإنتصارات الأسطورية التي يحققها أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية ومعهم جماهير الشعب .. وحثهم على مواصلة تلك الإنتصارات وتحقيق المزيد منها في مختلف جبهات العزة والشرف والكرامة والبطولة.



إلى ذلك إستمع مجلس النواب من عضو المجلس عضو لجنة العلاقات الخارجية والمغتربين بسام علي حسن الشاطر إلى شرح عن متابعته لمشاركة وفد اليمن البرلماني في الجمعية العمومية للإتحاد البرلماني الدولي الـ 137 المنعقدة حالياً في مدينة سان بطرس بورغ الروسية برئاسة عضو المجلس أحمد محمد الكحلاني.



واطلع المجلس على اللقاءات الجانبية التي أجراها الوفد على هامش هذه الفعالية، كما إستمع المجلس إلى رسالة صوتية من عضو المجلس عضو الوفد زكريا سعيد الزكري عن هذه الفعالية.



وقد أشاد المجلس بالدور الذي يضطلع به الوفد في تمثيل اليمن في مثل هذه الفعاليات الدولية والتعبير عن مواقفه إزاء المستجدات على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية سواءً على صعيد هذا المؤتمر أو على هامش الفعاليات التي تعقد على هامشه.



وبهذا الصدد عبر مجلس النواب عن تقديره لمواقف رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور علي عبدالعال ورئيس المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني الدولي عزام الأحمد وذلك على مواقفهم العروبية والقومية التضامنية مع مجلس النواب والشعب اليمني بشكل عام.



واعتبر نواب الشعب المواقف المصرية مع الشعب اليمني ليست بغريبة على الشعب المصري وإنما تجسد العلاقات التاريخية بين الشعبين اليمني والمصري والتي تتجدد مع كل منعطف تاريخي تمر به الأمة العربية .



ولدى وقوف مجلس النواب أمام المستجدات على الساحة العربية .. بارك نواب الشعب الإنتصارات التي يحققها الشعبين السوري والعراقي الشقيقين تجاه نصرة قضاياهما التي يقدمون المئات، بل الآلاف من الشهداء من أجلها.



من جهة أخرى رحب مجلس النواب بالإتفاق الذي توصلت إليه منظمتي فتح وحماس الفلسطينيتين والسير نحو تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتعزيز الموقف الفلسطيني لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عبر التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.



وجدد المجلس شكره لشعب مصر العروبة والكنانة على الجهود التي بذلوها في سبيل مساعدة الفلسطينيين لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وتماسك لحمة هذا الشعب المكافح من أجل الإنتصار لقضيته المركزية التي تسعى من أجلها شعوب الأمة العربية والإسلامية.



وكان المجلس قد إستهل جلسته بإستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله صباح يوم غد الإثنين بمشيئة الله تعالى.

سبأ [15/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ