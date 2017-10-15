عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طهران تهدد بالعودة إلى تخصيب اليورانيوم في حال إلغاء الاتفاق النووي







أعلنت طهران أنها قد تتوقف عن تطبيق البروتوكول الإضافي في حال إلغاء الاتفاق النووي.



وقال رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي خلال مقابلة على التلفزيون الإيراني، إن طهران يمكن أن توقف تطبيق البروتوكول.



وأضاف صالحي "في حال رأينا أن الاتفاق النووي لا يحقق مصالحنا، يمكننا إعادة تخصيب اليورانيوم حتى 20 في المائة خلال 4 أيام والطرف الآخر يعرف معنى ذلك".



وتابع صالحي قائلاً إن باستطاعة طهران كذلك، استئناف بعض الأنشطة النووية السابقة خلال ساعات وبعضها خلال أيام وبعضها خلال شهور، "في حال قررت لجنة مراقبة الاتفاق النووي يمكننا استئناف أنشطتنا النووية، كما كانت قبل الاتفاق، لكننا نأمل من الطرف المقابل أن يتحلى بالعقلانية لأننا راغبون في الإبقاء على الاتفاق".



وأشار صالحي إلى تعرض موقع بارشين العسكري للتفتيش 3 مرات، كان آخرها خلال زيارة السيد أمانو، حيث أُخذت عينة منه، وأجريت عليها تحليلات، ولم يثبت فيها وجود أي مواد نووية.



وقال "نحن نريد أن يسير الاتفاق قدما من دون عوائق، لنستمر في أنشطتنا التقنية النووية كالاكتشاف والاستخراج والتنمية والتطوير وبناء مفاعلات جديدة وفي مجالات الصحة والزراعة والصناعة.. لا نريد الدخول في أزمات بشأن الاتفاق، ونطالب الطرف الآخر ألا يجبرنا على اتخاذ ردود فعل".



وأكد رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، على موقف طهران القائم على أن الاتفاق النووي غير قابل لإعادة التفاوض.

سبأ [15/أكتوبر/2017] طهران- سبأ:سبأ