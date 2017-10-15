عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع 4 من قوات الأمن في انفجار عبوة ناسفة شمال غرب باكستان





أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأحد، عن مصرع ما لا يقل عن أربعة أشخاص من عناصر قوات الأمن، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون شمال غرب باكستان.



وبحسب بيان نشره الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، فإن "أربعة من قوات الأمن، بينهم ضابط، قتلوا وأصيب 3 آخرون جراء الانفجار".



ووقع الحادث في وكالة كورام، وهي واحدة من سبع مناطق في "المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية"، وهي منطقة قبلية تتمتع بحكم شبه ذاتي في باكستان وتتاخم إقليم نانجارهار في أفغانستان.



وقام مسلحون بزرع العبوة بالقرب من معبر خارلاتشي الحدودي مع أفغانستان.



وذكر الجناح الإعلامي للجيش أن القوات كانت جزءا من عملية بحث عن المشتبه في تورطهم في احتجاز أجانب تم إنقاذهم مؤخرا.



وأعرب رئيس الوزراء شاهد خاقان عباسي في بيان صحفي عن تعازيه في قتلى قوات الأمن.

سبأ [15/أكتوبر/2017] إسلام آباد- سبأ:سبأ