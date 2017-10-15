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آخر تحديث: الأحد، 15 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:29:39م
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السلطات الصينية تصدر تحذيراً باللون البرتقالي من الإعصار خانون
[15/أكتوبر/2017]
بكين- سبأ:
أصدر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية تحذيراً باللون البرتقالي من الإعصار خانون، الذي من المتوقع أن يحل بالمناطق الساحلية الجنوبية غدا الإثنين.

وبحسب وسائل الإعلام الصينية فقد توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يتحرك الإعصار في الاتجاه الشمالي الغربي بسرعة 20 كيلومترا في الساعة، فيما ستزداد قوته وقد يتطور إلى إعصار شديد.

وأوصى المركز الوطني للأرصاد الجوية الحكومات المحلية باتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الكوارث المحتملة، وبعودة السفن في المناطق المتأثرة بالإعصار إلى الموانئ.

ويشار إلى أن الصين تمتلك نظام إنذار ضد الطقس القاسي يتألف من 4 مستويات ذات ألوان مختلفة، حيث يشير اللون الأحمر إلى الدرجة الأشد خطورة يليها اللون البرتقالي ثم الأصفر ثم الأزرق.

سبأ
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