محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء قبلي لحل خلاف بين أسرتي آل المدامي بهمدان وآل العليي بحجة صنعاء- سبأ:

عقد بمحافظة صنعاء اليوم لقاء قبلي لحل قضية قتل بين أسرتي آل المدامي من مديرية همدان وآل العليي من محافظة حجة بالعفو العام.



وفي اللقاء الذي ضم عدد من المشائخ والأعيان والوجهاء.. ثمن مشائخ محافظة حجة موقف آل المدامي بمديرية همدان بالعفو العام عن الجاني من محافظة حجة .. معتبرين ذلك ليس غريبا على أبناء قبائل همدان ومواقفهم المشرفة .



وأشادوا بجهود مشائخ وأعيان مديرية بني الحارث وفي مقدمتهم الشيخ ناجي محمد جمعان ومبادرته في حل القضية والسعي لإنهائها.



فيما أشاد وكيل محافظة صنعاء يحيي محسن جمعان بموقف أولياء الدم أل المدامي ومشايخ همدان وعلى رأسهم الشيخ محمد يحيي الحاوري وعفوهم عن الجاني .



ونوه بجهود شيخ مشائخ بني الحارث ناجي جمعان وإسهامه الكبير في حل القضية وقطع الطريق على مرتزقة العدوان لإستغلال الخلافات والنزاعات بما يخدم مشاريعهم التآمرية.



وأشار الوكيل جمعان إلى تعاون الجميع في حل هذه القضية من خلال تقديم التنازلات الكفيلة بتعزيز النسيج الإجتماعي وتماسك الجبهة الداخلية.

سبأ [15/أكتوبر/2017]سبأ