ارتفاع واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الإيراني إلى أعلى مستوى منذ ستة أشهر سيول -سبأ:

ارتفعت واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الإيراني إلى أعلى مستوى لها منذ ستة أشهر في سبتمبر وسط حملة إيرانية لاستعادة نصيبها في سوق النفط والذي فقدته خلال السنوات التي فُرضت عليها عقوبات بسبب برنامجها النووي.



وأظهرت بيانات اليوم الأحد أن كوريا الجنوبية خامس أكبر مستورد للنفط الخام في العالم استوردت 1.83 مليون طن من النفط الخام من إيران في سبتمبر أو446148 برميل يوميا بزيادة بنسبة 22.8 في المائة عن العام السابق الذي بلغ فيه حجم وارداتها من النفط الخام نحو 1.5 مليون طن.



وتشتري كوريا الجنوبية بشكل أساسي النفط الخفيف للغاية المعروف أيضا باسم المكثفات من إيران ولكن البيانات لا تعطي تفاصيل هذه الواردات.



وواصلت إيران زيادة إنتاجها النفطي منذ رفع العقوبات عنها العام الماضي.



وقال مسؤول في شركة النفط الوطنية الإيرانية الشهر الماضي إن طهران تهدف إلى إبقاء حجم صادراتها المجمعة من النفط الخام والمكثفات عند نحو 2.6 مليون برميل يوميا لبقية العام.

سبأ [15/أكتوبر/2017]سبأ