ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 15 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:29:39م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى
استقبل الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي احمد المتوكل، ووزير الادارة المحلية علي بن علي القيسسي، ورئيس محكمة استئناف امانة العاصمة القاضي يحي العنسي، وعدد من وجهاء محافظة حجة.
منظمة الصحة العالمية تدين تدمير منشآت طبية شرق سوريا
أدانت منظمة الصحة العالمية الهجوم الذي تعرضت له منشآت طبية في شرق سوريا والذي نتج عنه تدمير مخزن كان يحوي أكثر من 130 ألف جرعة من الأمصال المضادة للحصبة وشلل الأطفال.
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 56.55 دولاراً للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تراجع إنتاج الخام ومخزوناته بالولايات المتحدة مما ينبئ بشح في السوق.
فيدرر يهزم نادال ويتوّج ببطولة شنغهاي الصينية للتنس
توّج السويسري روجر فيدرر المصنف الثاني عالميا، بلقب بطولة شنغهاي الصينية للتنس، بعد فوزه اليوم الاحد على الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول عالميا بمجموعتين نظيفتين.
آخر الأخبار:
لقاء قبلي موسع بذمار يؤكد على وحدة الصف ودعم الجبهات لمواجهة العدوان
تدمير آلية عسكرية ومصرع عدد من الجنود السعوديين بنجران وجيزان
مجلس النواب يواصل عقد جلسات أعماله
طهران تهدد بالعودة إلى تخصيب اليورانيوم في حال إلغاء الاتفاق النووي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
ارتفاع واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الإيراني إلى أعلى مستوى منذ ستة أشهر
[15/أكتوبر/2017]
سيول -سبأ:
ارتفعت واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الإيراني إلى أعلى مستوى لها منذ ستة أشهر في سبتمبر وسط حملة إيرانية لاستعادة نصيبها في سوق النفط والذي فقدته خلال السنوات التي فُرضت عليها عقوبات بسبب برنامجها النووي.

وأظهرت بيانات اليوم الأحد أن كوريا الجنوبية خامس أكبر مستورد للنفط الخام في العالم استوردت 1.83 مليون طن من النفط الخام من إيران في سبتمبر أو446148 برميل يوميا بزيادة بنسبة 22.8 في المائة عن العام السابق الذي بلغ فيه حجم وارداتها من النفط الخام نحو 1.5 مليون طن.

وتشتري كوريا الجنوبية بشكل أساسي النفط الخفيف للغاية المعروف أيضا باسم المكثفات من إيران ولكن البيانات لا تعطي تفاصيل هذه الواردات.

وواصلت إيران زيادة إنتاجها النفطي منذ رفع العقوبات عنها العام الماضي.

وقال مسؤول في شركة النفط الوطنية الإيرانية الشهر الماضي إن طهران تهدف إلى إبقاء حجم صادراتها المجمعة من النفط الخام والمكثفات عند نحو 2.6 مليون برميل يوميا لبقية العام.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
صندوق النقد الدولي: التعافي الاقتصادي العالمي لم يكتمل
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد آسيا بنحو 5ر5 بالمائة العام القادم
إرتفاع مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في ريف الصين بنسبة 38.1 بالمائة
إرتفاع واردات الصين من النفط الخام بنسبة 22.3 بالمائة من بداية 2017م
إرتفاع سعر الذهب إلى أكثر من 1297 دولار للاوقية
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 56.55 دولاراً للبرميل
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
ارتفاع الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو بقوة في أغسطس الماضي
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن خمس غارات على مناطق بصعدة
[15/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يستهدف المحافظات بأكثر من 49 غارة
[15/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 17 غارة على صعدة وجيزان ونجران
[14/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 60 غارة على محافظات الجمهورية
[14/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 17 غارة على صعدة وعسير ونجران وجيزان
[13/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by