[15/أكتوبر/2017]
عمران-سبأ:
نظمت بمحافظة عمران اليوم فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى إستشهاد الإمام زيد رضي الله عنه، نظمها مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة .
وفي الفعالية أكد مدير مكتب الأوقاف والإرشاد عبد الله البحيري ضرورة تعزيز منهج العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أوساط الأمة تأسياً بالإمام الثائر زيد بن علي.
وألقيت كلمات أكدت ضرورة إقامة العدل وتعزيز قيمه ومبادئه في أوساط الأمة والذي أرسى دعائمه الإمام الثائر زيد بن علي رضي الله عنهما .. مشيرة إلى ضرورة إحياء هذه المناسبات لما تحمله من رسالة توعوية للمجتمع والتذكير بالمآثر التي خلدها عظماء الإسلام .
سبأ