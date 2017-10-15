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آخر تحديث: الأحد، 15 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:29:39م
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  محلي
مسيرة جماهيرية بصعدة لإحياء ذكرى إستشهاد الإمام زيد وثورة 14 أكتوبر
[15/أكتوبر/2017]
صعدة- سبأ:
إحتشد أبناء محافظة صعدة اليوم لإحياء ذكرى إستشهاد الإمام زيد رضي الله عنه والعيد الـ 54 لثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة.

وأكد المشاركون في المسيرة التي نظمت بالمناسبتين، أن إحياء ذكر استشهاد الإمام زيد يأتي في إطار التمسك بمنهجيته القرآنية ودربه ضد الظالمين والطغاة وتقديم التضحيات في سبيل نصرة المستضعفين .

وأكدت الكلمات الخطابية أهمية إستلهام الدروس والعبر من سيرة الإمام زيد في مقارعة جبروت الظالمين .. لافتة إلى أن منهجية الإمام زيد الجهادية تعد الحل الوحيد لخروج الأمة من حالة الإستعباد التي تعيشها.

وهنأ المتحدثون القيادة السياسية والشعب اليمني بالعيد الـ 54 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة ثورة التحرر من الإستعمار البريطاني .. داعيين إلى إستمرار درب النضال في سبيل دحر الغزاة والمحتلين الجدد من أرض الوطن في بعض المحافظات الجنوبية.

سبأ
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