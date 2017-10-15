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آخر تحديث: الأحد، 15 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:29:39م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى
استقبل الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي احمد المتوكل، ووزير الادارة المحلية علي بن علي القيسسي، ورئيس محكمة استئناف امانة العاصمة القاضي يحي العنسي، وعدد من وجهاء محافظة حجة.
منظمة الصحة العالمية تدين تدمير منشآت طبية شرق سوريا
أدانت منظمة الصحة العالمية الهجوم الذي تعرضت له منشآت طبية في شرق سوريا والذي نتج عنه تدمير مخزن كان يحوي أكثر من 130 ألف جرعة من الأمصال المضادة للحصبة وشلل الأطفال.
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 56.55 دولاراً للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تراجع إنتاج الخام ومخزوناته بالولايات المتحدة مما ينبئ بشح في السوق.
فيدرر يهزم نادال ويتوّج ببطولة شنغهاي الصينية للتنس
توّج السويسري روجر فيدرر المصنف الثاني عالميا، بلقب بطولة شنغهاي الصينية للتنس، بعد فوزه اليوم الاحد على الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول عالميا بمجموعتين نظيفتين.
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  عربي ودولي
بدء عملية التصويت للانتخابات التشريعية في النمسا
[15/أكتوبر/2017]
فيينا- سبأ:
توجه الناخبون النمساويون اليوم الأحد، الى صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية، حيث سيقوم حوالي 6,4 مليون ناخب باختيار نوابهم وفق نظام النسبية.

وتكشف استطلاعات الرأي فور انتهاء عمليات التصويت عن أول المؤشرات لتوزيع مقاعد البرلمان المقبل بين مختلف القوى السياسية.

وترجح الاستطلاعات فوز كورتز، وزير الخارجية البالغ من العمر 31 عاما، بأكثر من 30 في المائة من الأصوات، في حين يتنافس حزب الحرية من اليمين القومي والديمقراطيون الاشتراكيون على المركز الثاني مع 25 في المائة من الناخبين.

ويشار إلى أن الذي يحكم النمسا حاليا ائتلاف يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار كريستيان كيرن وحزب الشعب بزعامة كورتز، ولكن كورتز دعا إلى إنهاء هذا التحالف عندما تولى رئاسة حزبه مما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة.

سبأ
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