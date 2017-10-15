عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء عملية التصويت للانتخابات التشريعية في النمسا فيينا- سبأ:

توجه الناخبون النمساويون اليوم الأحد، الى صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية، حيث سيقوم حوالي 6,4 مليون ناخب باختيار نوابهم وفق نظام النسبية.



وتكشف استطلاعات الرأي فور انتهاء عمليات التصويت عن أول المؤشرات لتوزيع مقاعد البرلمان المقبل بين مختلف القوى السياسية.



وترجح الاستطلاعات فوز كورتز، وزير الخارجية البالغ من العمر 31 عاما، بأكثر من 30 في المائة من الأصوات، في حين يتنافس حزب الحرية من اليمين القومي والديمقراطيون الاشتراكيون على المركز الثاني مع 25 في المائة من الناخبين.



ويشار إلى أن الذي يحكم النمسا حاليا ائتلاف يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار كريستيان كيرن وحزب الشعب بزعامة كورتز، ولكن كورتز دعا إلى إنهاء هذا التحالف عندما تولى رئاسة حزبه مما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة.

سبأ [15/أكتوبر/2017]سبأ