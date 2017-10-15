محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير التعليم العالي يدشن امتحانات الكفاءة للطلاب المتنافسين على المقاعد المجانية صنعاء- سبأ:

دشن وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب اليوم بكلية الطب بجامعة صنعاء امتحانات الكفاءة والمفاضلة للطلاب المتقدمين للمنافسة على المقاعد المجانية في الجامعات الحكومية والأهلية والتي يتقدم لها نحو ثمانية آلاف و53 طالباً وطالبة للعام الجامعي 2017 – 2018.



وأطلع الوزير حازب ومعه رئيس جامعة صنعاء الدكتور فوزي الصغير على سير العملية الامتحانية والإجراءات التي تمت لاستقبال الطلاب الذين يتنافسون اليوم على المقاعد المجانية في الكليات الإنسانية والإدارية والتي تقدم لها 882 طالباً وطالبة.



وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه العملية تمثل صورة جديدة من صور الصمود والتحدي أمام العدوان ومعالجة آثاره المترتبة على نقل البنك المركزي وحرمان الطلاب من منح التبادل الثقافي.



وأشار حازب إلى أهمية الخطوة النوعية المتمثلة في تخصيص 10 بالمائة من الطاقة الاستيعابية بالجامعات الحكومية و 5 بالمائة من الطاقة الاستيعابية بالجامعات الأهلية كمقاعد مجانية لوزارة التعليم العالي في كافة التخصصات العلمية والطبية والعلوم الإنسانية والإعلان عن فتح باب الترشح للمنافسة عليها وفق معايير وضوابط معتمدة لتوزيع وتخصيص هذه المقاعد المجانية على كافة شرائح المجتمع تطبيقاً لمبدأ تحقيق العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين الجميع.



وبين وزير التعليم العالي إلى أن المقاعد المجانية تم تخصيصها لـ12 فئة من مختلف فئات المجتمع يتنافسون عليها وفي مقدمتها " أبناء وأقارب الشهداء، وجرحى العدوان وأبناءهم وأقاربهم، والمتفوقين ، والفقراء والمساكين، والنازحين، والأيتام ، وأبناء الجيش والأمن، واللجان الشعبية ، وأبناء المناطق النائية المحرومة من التأهيل، وأبناء المهمشين، والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمراكز التابعة لها وأقاربهم من الدرجة الأولى.



وأكد الوزير حازب أن عدد المتقدمين للمنافسة على المقاعد المجانية للعام الدراسي 2017 / 2018 بلغوا نحو ثمانية آلاف و 53 طالباً وطالبة يتنافسون على نحو ألف و800 مقعد مجاني في الكليات التطبيقية والعلمية والإنسانية.



منوهاً بأن عملية التصحيح ستكون إلكترونية وبطريقة شفافة ونزيهة .. مشيداً بجهود كافة العاملين في لجنة الامتحانات والإدارة العامة للبعثات وكذلك طاقم الكونترول وفريق التصحيح الإلكتروني برئاسة الدكتور زكريا الشعيبي نائب عميد كلية الصيدلة رئيس الكونترول وكافة الجهود التي بذلت في سبيل إعداد وتنظيم وإنجاح هذه العملية التي تعزز مبدأ تكافئ الفرص للجميع في الحصول على المقاعد المجانية في مختلف الجامعات الحكومية والأهلية.



من جانبه، أكد نائب عميد كلية الصيدلة رئيس لجنة الكونترول والتصحيح الدكتور زكريا الشعيبي أهمية تضافر الجهود وتحمل المسئولية لإنجاح سير العملية الامتحانية للطلاب المتقدمين للمنافسة على المقاعد المجانية التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمقدمة من الجامعات الحكومية والأهلية.



وأوضح أن اليوم يتم اختبار المتقدمين في مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية للتنافس على المقاعد المجانية في الكليات الإنسانية التي تقدم لها نحو 882 طالباً وطالبة، فيما سيتم يوم غد الاثنين بدء امتحانات الكفاءة لـ سبعة آلاف و 171 طالباً وطالبة من المتقدمين للمنافسة على المقاعد المجانية في الكليات الطبية والعلمية والهندسية.



وأشار الدكتور الشعيبي إلى أن الإجراءات اعتمدت نظام امتحان اختياري للاجابة في كافة المواد يتم بموجبها التصحيح الكترونياً لضمان اعلان وإظهار النتيجة خلال ساعات وتحقيق العدالة والنزاهة والشفافية في اعلان النتائج بوقت قياسي.



ولفت رئيس الكونترول إلى أن اجراءات الامتحانات ليوم غد الاثنين ستكون مرتبة ومنتظمة وتم الاعداد والتنسيق لها لاستقبال الكم الكبير من الطلاب حيث تم اعتماد وتجهيز قاعات دراسية حسب ارقام الجلوس بحيث يكون لكل 50 طالب مراقب واحد وفي كل لجنة تتكون من 250 طالب رئيس لجنة و 5 مراقبين، باجمالي نحو 240 كادر من كوادر وإداريو كليتي الطب والصيدلة اضافة إلى تخصيص سبع بوابات للدخول لحل اشكاليات الزحام اثناء الاستقبال.



ونوه الدكتور الشعيبي بأن غد الاثنين سيتم امتحان الطلاب المتقدمين في مادتي" الكيمياء، والأحياء، يليها امتحان مادتي الرياضيات واللغة الانجليزية بعد غد الثلاثاء.



حضر التدشين عميد كلية الطب بجامعة صنعاء الدكتور يحيى غانم، ومستشار الوزير ضيف الله محمد، ومدير عام البعثات بوزارة التعليم العالي أحمد المراني.

سبأ [15/أكتوبر/2017]سبأ