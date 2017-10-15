محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس مجلس النواب يلتقي عدد من ممثلي مسيرة العصاء البيضاء صنعاء-سبأ:

التقى الأخ يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب اليوم عدد من ممثلي مسيرة العصاء البيضاء والتي تنظمها الجمعية اليمنية لرعاية وتأهيل المكفوفين بمناسبة اليوم العالمي للعصاء البيضاء.



وفي اللقاء اعتبر رئيس مجلس النواب فعالية المكفوفين والتي نظمت في ظل إستمرار عدوان دول التحالف بقيادة السعودية وحصارهم المفروض على الشعب اليمني، تحد كبير لهذه الشريحة من المجتمع الذين حرموا من نعمة البصر فأعطاهم الله نعمة بصيرة القلوب.



وأكد أن رعاية وتأهيل شريحة المكفوفين من قبل الدولة ومؤسساتها يعتبر واجبا .. وقال " إن على الدولة ومؤسساتها مسؤولية كبيرة في رعاية هذه الشريحة، بل واجب على الشرائح الأخرى القادرة على فعل الخير تقديم المعونة والمساعدة اللازمة لهذه الشريحة حتى يزدادوا إحساساً وشعوراً بقيمتهم في هذه الحياة ".



كما أكد رئيس مجلس النواب أن المجلس يعمل في سن القوانين التي تحافظ وتحرص وتؤمن حقوق هذه الشريحة بإعتبارهم جزء لا يتجزأ من المواطنين .. معبرا عن الشكر لما تقوم به الجمعية اليمنية لرعاية وتأهيل المكفوفين من فعاليات لهذه الشريحة الهامة من المجتمع .



ونوه بدور أمانة العاصمة والمجلس المحلي في دعم الجمعية لتحقيق أهداف المكفوفين والجمعية التي ترعى حقوقهم .



فيما أشارت كلمة المشاركين في المسيرة إلى أن العصاء البيضاء رمز لكل من مكفوفي العالم ومن حق كل كفيف أن يحملها في أي مكان وزمان ولا يحق لأحد منعه من إستعمالها تحت أي مبرر كان.



وأكدت ضرورة إحترام العصاء البيضاء وتعميمها كثقافة مساندة بين مختلف أفراد المجتمع وإدراج قوانينها وأدبياتها ضمن السياسات المرورية وبناء المنشآت العامة والخاصة.



ودعت كلمة المشاركين إلى تفعيل القوانين المحلية الخاصة بالمعاقين عموماً والمنشآت والمرور خصوصاً وتكيفها من القوانين والإتفاقيات الدولية لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية ولاسيما ما يخص منها تسهيل وتيسير سبل الإتصال والتنقل للمعاقين بكافة شرائحهم بما فيهم المكفوفين.



حضر اللقاء أعضاء المجلس ناجي القوسي والدكتور عبدالباري دغيش والخضر العزاني وصادق أبو يابس وأمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان.

سبأ [15/أكتوبر/2017]سبأ