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آخر تحديث: الأحد، 15 - أكتوبر - 2017 الساعة 04:58:01م
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  اقتصاد
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
[15/أكتوبر/2017]
مسقط- سبأ:
رتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (42ر10) نقطة وبنسبة (20ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (90ر5138) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (48ر5128) نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونين و(192) ألفًا و(300) ريال عماني منخفضة بنسبة (6ر19) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(727) ألفًا و(663) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (011ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (88ر17) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (208) آلاف ريال عماني مشكلة ما نسبته (50ر9) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (283) ألف ريال عماني أي ما نسبته (89ر12) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (74) ألف ريال عماني وبنسبة (39ر3) في المائة.

سبأ
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