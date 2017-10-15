[15/أكتوبر/2017]
ريمة-سبأ:
دشن محافظ ريمه حسن عبد الله العمري اليوم دورة تدريبية خاصة بتأهيل المعلمين والمعلمات بمديريتي الجبين وبلاد الطعام ممن تم اختيارهم عبر برنامج النقد مقابل العمل بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية.
تهدف الدورة على مدي 7 أيام إلى اكساب 123 مشارك ومشاركة بالمهارات والمعارف التعليمية الحديثة، ورفع قدرات المعلمين بطرق التدريس.
وخلال التدشين، أشاد المحافظ العمري بالبرامج التدريبية الذي ينفذها الصندوق الاجتماعي في تأهيل الكوادر التربوية بالمحافظة وبما يهدف إلى تحسين مستوى التعليم بالمحافظة.
وأكد محافظ ريمه أهمية اكساب المعلمين معارف علمية تخدم واقع التعليم الأساسي والثانوي بمختلف المدارس.
بدوره، أوضح مستشار الصندوق الاجتماعي منسق الدورة صالح المزلم أن برنامج النقد مقابل العمل يسعى من خلال هذه البرامج التأهيلية إلى تغطية العجز القائم بمدارس المحافظة وتحسين مخرجات التعليم لدى طلاب وطالبات المدارس.
سبأ