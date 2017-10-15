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مصلحة التأهيل والإصلاح تنظم حلقة نقاشية في مجال إدارة السجون
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مصلحة التأهيل والإصلاح تنظم حلقة نقاشية في مجال إدارة السجون
[15/أكتوبر/2017]
صنعاء-سبأ:
عٌقدت بصنعاء اليوم حلقة نقاشية في مجال إدارة السجون ، نظمتها مصلحة التأهيل والإصلاح بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي، بمشاركة أكثر من 50 مشاركا من مدراء السجون المركزية ومراكز الحجز الإحتياطية.

وفي الحلقة أشار رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء عبدالله محمد الهادي إلى أن مهام وإختصاصات المصلحة تتمثل في الحفاظ على النزلاء وتقديم الرعاية الشاملة وتأهيلهم وإصلاحهم بما يكفل عودتهم إلى الصواب .

وأوضح أن القانون كفل للنزلاء كافة الحقوق بما في ذلك المعاملة الحسنة وإحترام إنسانيتهم .. مؤكدا أن المصلحة تسعى إلى تحقيق الأهداف التي من أنشأت من أجلها وتضع النزلاء نصب أعينها في مختلف الجوانب.

ولفت إلى الأوضاع الصعبة والإستثنائية التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار، والذي إستهدف الأطفال والنساء ولم يراع لحقوق الإنسان أي حرمة أو قيمة .. مبينا أن السجون نالها نصيب من الإستهداف المباشر ومنها إصلاحية صعدة .

ودعا اللواء الهادي المنظمات الدولية ومنها منظمة الصليب الأحمر إلى القيام بواجبها في تقديم الدعم للنزلاء والعمل على تأهيلهم .. مؤكدا أن السجون في اليمن تعاني من الإزدحام الذي يسبب كثير من الأمراض والأوبئة فضلا عن قلة تقديم الخدمات للنزلاء.

من جانبه أشار رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي في اليمن الكسندر رفييت إلى أهمية تعزيز جوانب التنسيق بما يسهم في تحسين أوضاع النزلاء في مختلف الجوانب .

وأكد إستعداد المنظمة تقديم الدعم للمصلحة في مجال إدارة السجون ومساعدة النزلاء .. لافتا إلى أن منظمة الصليب الأحمر الدولي تعمل في أكثر من دولة ولدية خبرة في هذا الجانب.

واستعرض الكسندر الأنشطة التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ودورها في تقديم الخدمات الإنسانية وتنفيذ الإستجابة للمرافق الصحية فضلا عن مساعدة النازحين والأسر المتضررة فضلا عن تقديم مساعدات إيوائية لأماكن الإحتجاز بالتعاون مع الشركاء.

بدوره حث المستشار الإقليمية لأنظمة السجون في الصليب الأحمر روبيرت هولاندر المشاركين في الحلقة على الإستفادة من مفرداتها والخروج بنتائج إيجابية تخدم العمل في المصالح التي يعملون فيها وأماكن الإحتجاز والسجون الإحتياطية.

وأشاد بجهود مصلحة التأهيل والإصلاح في التنسيق لتنظيم الحلقة وإستهدافها لمدراء السجون المركزية ومراكز الحجز الإحتياطية وتعريفهم بالمهام الواجبة عليهم تجاه نزلاء السجون وإكسابهم المعارف المختلفة في هذا الجانب.

وفي ختام الحلقة كرم رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح المشاركين في الحلقة بالشهادات التقديرية.

سبأ
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