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  رياضة
شارابوفا تهزم سابالنكا وتتوج ببطولة تيانجين للتنس
[15/أكتوبر/2017] تيانجين- سبأ:
توجت الروسية الشهيرة ماريا شارابوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا بلقب بطولة تيانجين المفتوحة للتنس للسيدات اليوم الأحد عقب تغلبها على منافستها الشابة أرينا سابالنكا لاعبة روسيا البيضاء.

وفي المباراة النهائية للبطولة المقامة في الصين فازت شارابوفا (30 عاما) على سابالنكا (19 عاما) بمجموعتين متتاليتين بواقع 7-5 و7-6 لتحرز أول لقب منذ عودتها من إيقاف استمر 15 شهرا بسبب المنشطات في ابريل نيسان الماضي.

وبدأت اللاعبة الروسية المخضرمة المباراة بقوة وكسرت ارسال منافستها الأصغر سنا في شوط ارسالها الأول لكنها سرعان ما واجهت بعض الصعوبات في ضربات ارسالها لتتقدم عليها لاعبة روسيا البيضاء 4-1.

لكن شارابوفا استبسلت بعد ذلك وقلصت النتيجة إلى 4-3 قبل أن تستعيد إيقاعها وتكسر ارسال سابالنكا وتتقدم 6-5 ثم تحسم نتيجة المجموعة الأولى في الشوط التالي.

وفي المجموعة الثانية تقدمت سابالنكا 5-1 وأصبحت قريبة من حسم المجموعة وفرض مجموعة ثالثة فاصلة لكن شارابوفا مرة أخرى لم تستسلم وقلصت الفارق.

وكسرت اللاعبة الروسية ارسال منافستها مرتين متتاليتين وتعادلت معها 5-5 ثم كسرت ارسال سابالنكا مرة أخرى قبل أن تحسم الفوز باللقب الأول منذ أكثر من عامين.

ونفذت شارابوفا سبع ضربات ارسال من النوع الذي لا يرد خلال المباراة.

وآخر لقب فازت به شارابوفا كان في ايطاليا المفتوحة في مايو 2015.

وكانت مباراة يوم الأحد أول نهائي تخوضه سابالنكا طوال مسيرتها في تنس المحترفات.
سبأ
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