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مناقشة دعم العملية التعليمية بمدارس ريمه
[15/أكتوبر/2017]
ريمة -سبأ:
ناقش اجتماع تربوي عقد اليوم بمديرية الجبين محافظة ريمة برئاسة المحافظ حسن عبدالله العمري السبل الكفيلة بدعم العملية التعليمية بمدارس المحافظة.

وأكد الاجتماع الذي حضره مدير عام مكتب التربية بالمحافظة حميد التوعري وأمين محلي الجبين ماجد أمين ضرورة وضع آلية مناسبة لدعم القطاع التربوي وتحديد الاحتياجات الفعلية لسير العملية التعليمية من واقع القوى العاملة في الميدان التربوي.

واستعرض الاجتماع الذي ضم القيادات التربوية ومدراء المدارس بالمديرية المواضيع المتعلقة بحل كافة الاشكاليات التي تواجه العمل التربوي من خلال الحلول البديلة والممكنة في اطار المعالجات التي تهدف إلى مواصلة العملية التعليمية سيما الحقوق الخاصة بالكوادر التربوية العاملة بالميدان.

وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتعلقة بتعزيز مستوى الرقابة والتقييم والمساهمة في تغطية العجز في الكتاب المدرسي.

وفي الاجتماع، شدد محافظ ريمه على ضرورة تكاتف جهود المعنيين بالعملية التعليمية لتعزيز مخرجات وجودة التعليم للعام الجاري سيما في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان.

ودعا المحافظ العمري كافة الكوادر التربوية إلى الاستشعار بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه الطلاب والمجتمع.

وقال إن استمرار العملية التعليمية للعام الجاري في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان تعتبر تحدي وصمود في مواجهة مخططات العدوان الذي يسعى إلى افشال وتعطيل العملية التعليمية بمدارس اليمن كافة.

سبأ
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