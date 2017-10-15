[15/أكتوبر/2017]
بشكيك (سبأ):
توجه نحو 3 ملايين ناخب في قرغيزستان اليوم، إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وذلك لأول مرة في التاريخ، منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، وإعلان الاستقلال.
ويتنافس على المنصب 11 مرشحا، ولكن التوقعات تظهر أن التنافس سينحصر بين 3 رؤساء وزراء سابقين وهم سورونباي جينبيكوف، وأموربيك بابانوف، وتيماري سارييف.
وقال جينبيكوف للصحفيين، إن الانتخابات تجري في أجواء منافسة حادة، وتترافق باستفزازات كثيرة. ووعد جنيبيكوف بالاستمرار في نهج الرئيس الحالي في حال فوزه.
تجدر الإشارة إلى أن الفترة الرئاسية للرئيس الحالي لقيرغيزستان الماظبيك اتامبايف ستنتهي في 1 ديسمبر من العام الجاري.. ووفقا للدستور ينتخب رئيس الدولة لفترة 6 سنوات ولولاية رئاسية واحدة.
سبأ