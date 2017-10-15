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آخر تحديث: الأحد، 15 - أكتوبر - 2017 الساعة 04:58:01م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى
استقبل الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي احمد المتوكل ، ووزير الادارة المحلية علي بن علي القيسسي، ورئيس محكمة استئناف امانة العاصمة القاضي يحي العنسي ، وعدد من وجهاء محافظة حجة .
منظمة الصحة العالمية تدين تدمير منشآت طبية شرق سوريا
أدانت منظمة الصحة العالمية الهجوم الذي تعرضت له منشآت طبية في شرق سوريا والذي نتج عنه تدمير مخزن كان يحوي أكثر من 130 ألف جرعة من الأمصال المضادة للحصبة وشلل الأطفال.
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 56.55 دولاراً للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تراجع إنتاج الخام ومخزوناته بالولايات المتحدة مما ينبئ بشح في السوق.
فيدرر يهزم نادال ويتوّج ببطولة شنغهاي الصينية للتنس
توّج السويسري روجر فيدرر المصنف الثاني عالميا، بلقب بطولة شنغهاي الصينية للتنس، بعد فوزه اليوم الاحد على الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول عالميا بمجموعتين نظيفتين.
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  عربي ودولي
الناخبون في قرغيزستان يتوجهون لانتخاب رئيس جديد للبلاد
[15/أكتوبر/2017]
بشكيك (سبأ):
توجه نحو 3 ملايين ناخب في قرغيزستان اليوم، إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وذلك لأول مرة في التاريخ، منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، وإعلان الاستقلال.

ويتنافس على المنصب 11 مرشحا، ولكن التوقعات تظهر أن التنافس سينحصر بين 3 رؤساء وزراء سابقين وهم سورونباي جينبيكوف، وأموربيك بابانوف، وتيماري سارييف.

وقال جينبيكوف للصحفيين، إن الانتخابات تجري في أجواء منافسة حادة، وتترافق باستفزازات كثيرة. ووعد جنيبيكوف بالاستمرار في نهج الرئيس الحالي في حال فوزه.

تجدر الإشارة إلى أن الفترة الرئاسية للرئيس الحالي لقيرغيزستان الماظبيك اتامبايف ستنتهي في 1 ديسمبر من العام الجاري.. ووفقا للدستور ينتخب رئيس الدولة لفترة 6 سنوات ولولاية رئاسية واحدة.

سبأ
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