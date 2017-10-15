رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى استقبل الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي احمد المتوكل ، ووزير الادارة المحلية علي بن علي القيسسي، ورئيس محكمة استئناف امانة العاصمة القاضي يحي العنسي ، وعدد من وجهاء محافظة حجة . منظمة الصحة العالمية تدين تدمير منشآت طبية شرق سوريا أدانت منظمة الصحة العالمية الهجوم الذي تعرضت له منشآت طبية في شرق سوريا والذي نتج عنه تدمير مخزن كان يحوي أكثر من 130 ألف جرعة من الأمصال المضادة للحصبة وشلل الأطفال. إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 56.55 دولاراً للبرميل إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تراجع إنتاج الخام ومخزوناته بالولايات المتحدة مما ينبئ بشح في السوق. فيدرر يهزم نادال ويتوّج ببطولة شنغهاي الصينية للتنس توّج السويسري روجر فيدرر المصنف الثاني عالميا، بلقب بطولة شنغهاي الصينية للتنس، بعد فوزه اليوم الاحد على الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول عالميا بمجموعتين نظيفتين.