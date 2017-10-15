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فريق من مجلس الترويج السياحي يزور المعالم والمواقع السياحية بإب وتعز
[15/أكتوبر/2017] صنعاء-سبأ:
اطلع فريق من مجلس الترويج السياحي برئاسة مدير عام الدراسات والمشاريع المهندس سامي عبدالله جحاف خلال زيارته لمحافظتي إب وتعز على المعالم والمواقع السياحية والإستثمارية فيهما.
وزار الفريق السياحي في محافظة إب طريق النجد الأحمر والسياني ودمنة نخلان، والتعرف على المواقع التي بالإمكان وضع خطط لعمل مشاريع سياحية مستقبلية فيها من قبل المجلس.
كما زار الحدائق في مدينة تعز واطلع على مكونات حديقة الحيوانات والخطط المستقبلية والصعوبات التي سببها العدوان السعودي الأمريكي جراء نفوق بعض الحيوانات وشحة الموارد.
رافقه الفريق السياحي مدير مكتب السياحة في إب الدكتور أمين جزيلان.
سبأ