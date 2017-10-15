[15/أكتوبر/2017]
ريمة - سبأ:
دشن محافظ ريمة حسن العمري اليوم بمدرسة الفتح الأساسية الثانوية النموذجية ومدرسة جمال الدين الهتاري بعاصمة المحافظة الجبين العام الدراسي 2017 – 2018م .
وفي التدشين أكد محافظ ريمة أهمية إضطلاع الجميع بالمسؤولية والتغلب على الصعوبات التي تعترض العملية التعليمية جراء إستمرار العدوان والحصار.
وأشاد بحرص الطلاب والمعلمين على إستمرار العملية التعليمية بإعتبار التعليم جبهة لا تقل أهمية عن جبهات الشرف والبطولة .
وأشار المحافظ العمري إلى حرص قيادة المحافظة على توفير الأجواء الملائمة للطلاب بما يمكنهم من مواصلة العملية التعليمية في مختلف المراحل الدراسية.
من جانبه أوضح مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة حميد التوعري أن ما يزيد عن 104 ألف طالبا وطالبة توجهوا اليوم إلى 460 مدرسة في كافة مديريات المحافظة .. مشيرا إلى الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية بالمحافظة.
حضر التدشين أمين عام محلي مديرية مدينة الجبين ماجد أمين.
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