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إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية
[15/أكتوبر/2017] الضفة الغربية - سبأ:
أصيب شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن الشاب أصيب خلال تصدي الأهالي لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت واعتقلت شابا آخر.
وفي السياق ذاته شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية واعتقلت 15 فلسطينيا وأربعة صيادين واستولت على مركبين اثنين قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة بعد أن اطلقت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المراكب.
وكان خمسة فلسطينيين أصيبوا أمس برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مناطق في وسط قطاع غزة وشماله واعتقلت آخرين جنوب القطاع.
سبأ