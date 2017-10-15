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فيدرر يهزم نادال ويتوّج ببطولة شنغهاي الصينية للتنس
توّج السويسري روجر فيدرر المصنف الثاني عالميا، بلقب بطولة شنغهاي الصينية للتنس، بعد فوزه اليوم الاحد على الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول عالميا بمجموعتين نظيفتين.
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  رياضة
فيدرر يهزم نادال ويتوّج ببطولة شنغهاي الصينية للتنس
[15/أكتوبر/2017] شنغهاي- سبأ:
توّج السويسري روجر فيدرر المصنف الثاني عالميا، بلقب بطولة شنغهاي الصينية للتنس، بعد فوزه اليوم الاحد على الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول عالميا بمجموعتين نظيفتين.

وتمكن فيدرر من حسم المباراة النهائية لمصلحته، بمجموعين دون رد، بواقع، (6-4) و(6-3)، خلال ساعة واحدة و12 دقيقة.

وهيمن فيدرر على المباراة وكسر إرسال نادال ثلاث مرات، ليحقق فوزه الرابع عليه هذه السنة في أربع مواجهات، حيث سبق المايسترو أن تغلب على الماتادور في نهائي أستراليا المفتوحة، ونهائي ميامي للأساتذة، وفي دور الـ16 بإنديان ويلز.

و يعد هذا الفوز الـ15 لفيدرر مقابل 23 لنادال في تاريخ لقاءات اللاعبَين.

وحقق السويسري المخضرم (36 عاما) اللقب الـ94 في مسيرته الاحترافية، والسادس له هذا الموسم.
سبأ
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