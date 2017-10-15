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  محلي
اجتماع برئاسة وزير النفط يناقش سير العمل بشركة النفط
[15/أكتوبر/2017] صنعاء -سبأ:
ناقش اجتماع بشركة النفط اليمنية اليوم، برئاسة وزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي، سير العمل بالشركة والصعوبات التي تواجهها، وخططها للمرحلة القادمة.

وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية عبد الوهاب الجنيد والمسؤولين بالشركة مناقشة الجوانب المتعلقة بتفعيل نشاط شركة النفط والآليات الكفيلة بتحسين مستوى الأداء والتغلب على التحديات الراهنة.

وفي الاجتماع أكد وزير النفط والمعادن على أهمية تضافر جهود الجميع واستشعار المسؤولية والعمل على تحسين مستوى الأداء بالشركة.

وشدد على ضرورة تعزيز الانضباط ووضع الآليات الكفيلة بتفعيل نشاط الشركة كونه مرتبط بحياة المواطنين اليومية.

كما أكد الوزير ذياب بن معيلي دعم وزار النفط والمعادن لقيادة الشركة وكل الجهود التي تسهم تعزيز نشاطها خاصة خلال المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن.

فيما تطرقت قيادة شركة النفط اليمنية إلى سير العمل خلال الفترة الماضية وأبرز الصعوبات التي واجهتها الشركة والسبل الكفيلة بمعالجتها.
سبأ
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