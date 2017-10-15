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آخر تحديث: الأحد، 15 - أكتوبر - 2017 الساعة 04:58:01م
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  محلي
تسليم قيادة اللواءين 135 مشاة و123 مشاة للقادة الجدد
[15/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ :
تم اليوم بصنعاء استكمال إجراءات تسليم قيادة اللواء 135 مشاة للقائد الجديد اللواء العميد ياسر فيصل الأحمر وكذا تسليم قيادة اللواء 123 مشاة للقائد الجديد العميد مصلح صالح الوروري.
وخلال إجراءات التسليم التي جرت بحضور رئيس لجنة الاشراف على دور الاستلام والتسليم نائب مدير دائرة التخطيط العميد محمد الهمداني وأعضاء اللجنة أشار قائدا اللواءين بانهما سيكونان عند مستوى الثقة والمسئولية الملقاة اليهما وسيؤديان مهامهما الوطنية بكل كفاءة واقتدار وانهما سيجسدان قدسية الواجب الوطني وعظمة المهام الماثلة امام القوات المسلحة في مواجهة العدوان والمعتدين والمرتزقة.
من جهته أشار رئيس لجنة الاستلام والتسليم الى ان الجميع امام تحديات جمة في الانتصار للإرادة الوطنية ومضاعفة الجهود المخلصة من اجل تعزيز مستوى الجاهزية ورفع كفاءة المقاتلين وتامين الجبهات بما تتطلبه من رجال وعتاد.
وحث العميد الهمداني قائدا اللواءين على ترجمة روح التجديد والتغيير في الواقع الميداني وبما ينعكس في مستوى أداء مقاتلي اللواءين لمهامهم القتالية على أكمل وجه.
سبأ
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