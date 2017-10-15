محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صورة أرشيفية مصرع وإصابة جنود سعوديين في كسر زحفهم بنجران نجران – سبأ:



لقي عدد من الجنود السعوديين مصرعهم اليوم وأصيب آخرون في كسر زحف لهم على الشرفة في نجران .



وأفاد مصدر عسكري في نجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً للجيش السعودي على الشرفة ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفه .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان الحربي والأباتشي والاستطلاع يحلق بكثافة في سماء المنطقة .



وأكد المصدر قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي في تبة الخشباء ، موضحاً أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة بالقرب من الجبل الطويل.



سبأ [15/أكتوبر/2017]سبأ