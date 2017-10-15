ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 15 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:52:06م
نص كلمة قائد الثورة في ذكرى استشهاد الإمام زيد
أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أهمية تعزيز ثقافة الحرية والاستقلال والوعي بخطورة الاحتلال الأجنبي.
منظمة الصحة العالمية تدين تدمير منشآت طبية شرق سوريا
أدانت منظمة الصحة العالمية الهجوم الذي تعرضت له منشآت طبية في شرق سوريا والذي نتج عنه تدمير مخزن كان يحوي أكثر من 130 ألف جرعة من الأمصال المضادة للحصبة وشلل الأطفال.
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 56.55 دولاراً للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تراجع إنتاج الخام ومخزوناته بالولايات المتحدة مما ينبئ بشح في السوق.
ركلة حرة من فقير تمنح ليون انتصارا ثمينا على موناكو
تغلب أولمبيك ليون 3-2 على ضيفه موناكو حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم امس الجمعة.
آخر الأخبار:
مصرع وإصابة جنود سعوديين في كسر زحفهم بنجران
قصف مدفعي على مواقع وتحصينات المرتزقة في تعز
استهداف تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في جيزان
الجيش واللجان الشعبية يواصلون انتصاراتهم الميدانية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
صورة أرشيفية
مصرع وإصابة جنود سعوديين في كسر زحفهم بنجران
[15/أكتوبر/2017]
نجران – سبأ:

لقي عدد من الجنود السعوديين مصرعهم اليوم وأصيب آخرون في كسر زحف لهم على الشرفة في نجران .

وأفاد مصدر عسكري في نجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً للجيش السعودي على الشرفة ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفه .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان الحربي والأباتشي والاستطلاع يحلق بكثافة في سماء المنطقة .

وأكد المصدر قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي في تبة الخشباء ، موضحاً أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة بالقرب من الجبل الطويل.

سبأ
  المزيد من (محلي)
قصف مدفعي على مواقع وتحصينات المرتزقة في تعز
استهداف تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في جيزان
الجيش واللجان الشعبية يواصلون انتصاراتهم الميدانية
طيران العدوان يستهدف المحافظات بأكثر من 49 غارة
نص كلمة قائد الثورة في ذكرى استشهاد الإمام زيد
قائد الثورة يؤكد على أهمية تعزيز ثقافة الحرية والوعي بخطورة الاحتلال والتحرك لمواجهته
مصرع عشرة من مرتزقة العدوان بصرواح ونهم
تدمير مدرعة لمرتزقة العدوان بمديرية صرواح بمأرب
إستهداف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم بجيزان وميدي
مدير مكتب رئاسة الجمهورية يتفقد مخازن الغذاء الخاصة بالمعلمين في إب(مكتمل)
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستهدف المحافظات بأكثر من 49 غارة
[15/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 17 غارة على صعدة وجيزان ونجران
[14/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 60 غارة على محافظات الجمهورية
[14/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 17 غارة على صعدة وعسير ونجران وجيزان
[13/أكتوبر/2017]
أربع غارات لطيران العدوان على مديرية باجل بالحديدة
[13/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by