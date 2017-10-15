[15/أكتوبر/2017]
نجران – سبأ:
لقي عدد من الجنود السعوديين مصرعهم اليوم وأصيب آخرون في كسر زحف لهم على الشرفة في نجران .
وأفاد مصدر عسكري في نجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً للجيش السعودي على الشرفة ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفه .
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان الحربي والأباتشي والاستطلاع يحلق بكثافة في سماء المنطقة .
وأكد المصدر قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي في تبة الخشباء ، موضحاً أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة بالقرب من الجبل الطويل.
سبأ