Destruction d'un blindé de mercenaires de l'agression à Sourwah [15/أكتوبر/2017]

MARIB, 15 Oct. (SABA)-L'armée et les forces populaires ont détruit un véhicule militaire de type de BMB aux mercenaires de l'agression dans la vallée d'Al-Rabia'ah.



Une source militaire a indiqué à SABA, qu'un blindé de type de BMB utilisant un missile guidé, ce qui a conduit à sa destruction et au mort de son équipage.



AM



SABA