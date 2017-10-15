ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 15 - أكتوبر - 2017 الساعة 10:32:22ص
نص كلمة قائد الثورة في ذكرى استشهاد الإمام زيد
أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أهمية تعزيز ثقافة الحرية والاستقلال والوعي بخطورة الاحتلال الأجنبي.
منظمة الصحة العالمية تدين تدمير منشآت طبية شرق سوريا
أدانت منظمة الصحة العالمية الهجوم الذي تعرضت له منشآت طبية في شرق سوريا والذي نتج عنه تدمير مخزن كان يحوي أكثر من 130 ألف جرعة من الأمصال المضادة للحصبة وشلل الأطفال.
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 56.55 دولاراً للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تراجع إنتاج الخام ومخزوناته بالولايات المتحدة مما ينبئ بشح في السوق.
ركلة حرة من فقير تمنح ليون انتصارا ثمينا على موناكو
تغلب أولمبيك ليون 3-2 على ضيفه موناكو حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم امس الجمعة.
آخر الأخبار:
الجيش واللجان الشعبية يواصلون انتصاراتهم الميدانية
حرائق كاليفورنيا تودي بحياة 40 شخصا على الأقل
بدء مفاوضات جديدة بين اطراف النزاع الليبي في تونس
طيران العدوان يستهدف المحافظات بأكثر من 49 غارة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الجيش واللجان الشعبية يواصلون انتصاراتهم الميدانية
[15/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
واصل أبطال الجيش واللجان الشعبية انتصاراتهم الميدانية في مختلف الجبهات ، فيما استهدفت القوة الصاروخية معسكراً سعودياً في جيزان خلال الساعات الماضية.

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخاً باليستياً من نوع قاهر إم تو على معسكر سعودي في الموسم بجيزان ، و عدداً من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في بوابة الموسم .

و استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين في جبل قيس وتجمعات للمرتزقة في الرمضة بجيزان وشمال صحراء ميدي .

وأفاد المصدر أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان شرق معسكر خالد بمديرية موزع أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، و تم قنص خمسة من المرتزقة في مناطق متفرقة بتعز .

وأشار المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات وتحصينات مرتزقة العدوان بالصرمين شرق صبر و تبة العلم في بير باشا ، كما تم إعطاب آلية تابعة لهم غرب مديرية موزع .

وفي مأرب لقي ثمانية من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم في مناطق متفرقة من مديرية صرواح ، وتم تدمير مدرعة بي إم بي بصاروخ موجه في وادي ربيعة بالمديرية نفسها .

وأوضح المصدر أنه تم قنص ثلاثة من عناصر المرتزقة في منطقة مريس بمحافظة الضالع ، في حين استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في معسكر الصدرين بالمنطقة ذاتها .

ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للمرتزقة شرق كهبوب في محافظة لحج محققة إصابات مباشرة ، مشيراً إلى قنص اثنين من المرتزقة في جبل الشبكة بمديرية نهم .

سبأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان يستهدف المحافظات بأكثر من 49 غارة
نص كلمة قائد الثورة في ذكرى استشهاد الإمام زيد
قائد الثورة يؤكد على أهمية تعزيز ثقافة الحرية والوعي بخطورة الاحتلال والتحرك لمواجهته
مصرع عشرة من مرتزقة العدوان بصرواح ونهم
تدمير مدرعة لمرتزقة العدوان بمديرية صرواح بمأرب
إستهداف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم بجيزان وميدي
مدير مكتب رئاسة الجمهورية يتفقد مخازن الغذاء الخاصة بالمعلمين في إب(مكتمل)
إجتماع بحجة يقر خطة بشأن ضبط مرتكبي مخالفات البناء العشوائي
أبناء محافظة مأرب يحيون ذكرى إستشهاد الإمام زيد
بدء دورة تدريبية خاصة بإدارة الكوارث بالحديدة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستهدف المحافظات بأكثر من 49 غارة
[15/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 17 غارة على صعدة وجيزان ونجران
[14/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 60 غارة على محافظات الجمهورية
[14/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 17 غارة على صعدة وعسير ونجران وجيزان
[13/أكتوبر/2017]
أربع غارات لطيران العدوان على مديرية باجل بالحديدة
[13/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by