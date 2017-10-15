محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش واللجان الشعبية يواصلون انتصاراتهم الميدانية صنعاء - سبأ:

واصل أبطال الجيش واللجان الشعبية انتصاراتهم الميدانية في مختلف الجبهات ، فيما استهدفت القوة الصاروخية معسكراً سعودياً في جيزان خلال الساعات الماضية.



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخاً باليستياً من نوع قاهر إم تو على معسكر سعودي في الموسم بجيزان ، و عدداً من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في بوابة الموسم .



و استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين في جبل قيس وتجمعات للمرتزقة في الرمضة بجيزان وشمال صحراء ميدي .



وأفاد المصدر أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان شرق معسكر خالد بمديرية موزع أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، و تم قنص خمسة من المرتزقة في مناطق متفرقة بتعز .



وأشار المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات وتحصينات مرتزقة العدوان بالصرمين شرق صبر و تبة العلم في بير باشا ، كما تم إعطاب آلية تابعة لهم غرب مديرية موزع .



وفي مأرب لقي ثمانية من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم في مناطق متفرقة من مديرية صرواح ، وتم تدمير مدرعة بي إم بي بصاروخ موجه في وادي ربيعة بالمديرية نفسها .



وأوضح المصدر أنه تم قنص ثلاثة من عناصر المرتزقة في منطقة مريس بمحافظة الضالع ، في حين استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في معسكر الصدرين بالمنطقة ذاتها .



ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للمرتزقة شرق كهبوب في محافظة لحج محققة إصابات مباشرة ، مشيراً إلى قنص اثنين من المرتزقة في جبل الشبكة بمديرية نهم .

سبأ [15/أكتوبر/2017]سبأ