محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يستهدف المحافظات بأكثر من 49 غارة صنعاء ـ سبأ:

استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية بأكثر من 49 غارة محدثاً تدميراً واسعاً في الممتلكات العامة والخاصة .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقتي الملاحيط و الحصامة بمديرية الظاهر و ست غارات على مناطق الثعبان والمصاحف والسداد بمديرية باقم في محافظة صعدة .



وأشار المصدر إلى أن الطيران شن أكثر من 24 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة ، وغارتين على اللواء العاشر في مديرية باجل بمحافظة الحديدة .



كما شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على مديرية المطمة بمحافظة الجوف و غارة على منطقة المدفون بمديرية نهم في محافظة صنعاء .



وذكر المصدر أن الطيران المُعادي شن غارة على وادي جاره و خمس غارات على جبل الدود وموقع العمود في جيزان ، و شن ست غارات على موقعي الشرفة و الطلعة في نجران .

سبأ [15/أكتوبر/2017]سبأ