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آخر تحديث: الأحد، 15 - أكتوبر - 2017 الساعة 10:32:22ص
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طيران العدوان يستهدف المحافظات بأكثر من 49 غارة
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طيران العدوان يستهدف المحافظات بأكثر من 49 غارة
[15/أكتوبر/2017]
صنعاء  ـ سبأ:
استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية بأكثر من 49 غارة محدثاً تدميراً واسعاً في الممتلكات العامة والخاصة .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقتي الملاحيط و الحصامة بمديرية الظاهر و ست غارات على مناطق الثعبان والمصاحف والسداد بمديرية باقم في محافظة صعدة .

وأشار المصدر إلى أن الطيران شن أكثر من 24 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة ، وغارتين على اللواء العاشر في مديرية باجل بمحافظة الحديدة .

كما شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على مديرية المطمة بمحافظة الجوف و غارة على منطقة المدفون بمديرية نهم في محافظة صنعاء .

وذكر المصدر أن الطيران المُعادي شن غارة على وادي جاره و خمس غارات على جبل الدود وموقع العمود في جيزان ، و شن ست غارات على موقعي الشرفة و الطلعة في نجران .

سبأ
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