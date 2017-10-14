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آخر تحديث: السبت، 14 - أكتوبر - 2017 الساعة 10:44:56م
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  محلي
إستهداف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم بجيزان وميدي
[14/أكتوبر/2017]
جيزان- سبأ :

إستهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في جيزان وميدي.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية إستهدفت بعدد من صواريخ الكاتيوشا تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في بوابة الموسم .

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في الرمضة بجيزان وشمال صحراء ميدي.
وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن أكثر من 24 غارة على مديريتي حرض وميدي خلال الساعات الماضية.

سبـأ
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