محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع بحجة يقر خطة بشأن ضبط مرتكبي مخالفات البناء العشوائي حجة - سبأ :

أقر إجتماع بمحافظة حجة اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة هلال عبده الصوفي، خطة مكتب الأشغال العامة والطرق بشأن بدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بضبط مرتكبي مخالفات البناء العشوائي بمديرية المدينة.



كما أقر الإجتماع الذي ضم مدير عام مديرية المدينة الدكتور أحمد نصار ومدير مكتب الأشغال عبدالرحمن الوشلي ومدير الأشغال في المدينة علي ثابت ومدير أمن المدينة علي الهاشمي، حصر مخالفات البناء العشوائي والبناء المستحدثة خلال الأيام القليلة القادمة وتفعيل آلية منح تراخيص البناء وتعزيز الجهود المتعلقة برفع المخلفات.



وشدد الوكيل الصوفي على ضرورة عدم التهاون مع المخالفين في البناء العشوائي أو ترك مخلفات بنائه في الطرقات العامة أو الشوارع الرئيسية وإحالتهم للجهات المختصة .. لافتا إلى أهمية أن تدشن الخطة بدءً بشارع خط صنعاء بإعتباره من الشوارع الحيوية.



وأكد أهمية تعزيز جوانب التنسيق بين المكاتب المعنية وأجهزة القضاء والنيابة للفصل في قضايا المخالفين وضمان عدم تكرار أي مخالفات جديدة.

سبـأ [14/أكتوبر/2017]سبـأ