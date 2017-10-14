محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبناء محافظة مأرب يحيون ذكرى إستشهاد الإمام زيد مأرب - سبأ :





أحياء أبناء محافظة مأرب اليوم ذكرى إستشهاد الإمام زيد بن علي رضي الله عنه بأمسية ثقافية تحت شعار " من أحب الحياة عاش ذليلا ".



وألقيت في الأمسية التي حضرها عضو المجلس السياسي لأنصار الله ضيف الله الشامي وعدد من قيادات السلطة المحلية وشخصيات إجتماعية كلمات وقصائد شعرية.. أشارت إلى أهمية إستلهام الدروس والعبر من ثورة الإمام زيد ضد الظالمين وما حملته من قيم ومبادئ سامية في سبيل التحرر من الظلم والطغيان على مر العصور.



وأشارت الكلمات إلى أن إحياء ذكرى ثورة الإمام زيد تمثل نموذج للشعب اليمني في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي والإنتصار لقيم الحق والعدالة والمساواة والتحرر من قوى الشر والطغيان في العصر الحالي.

سبـأ [14/أكتوبر/2017]سبـأ