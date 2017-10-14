اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد آسيا بنحو 5ر5 بالمائة العام القادم واشنطن - سبأ :

توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في منطقة شرق آسيا عام 2018 نحو 5,5 بالمائة مقارنة ب5,6 بالمائة العام الجاري.



وأعتبر صندوق النقد في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم أن آسيا لا تزال المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في العالم ومساهمة آسيا في الاقتصاد العالمي تبلغ حتى الآن حوالي 63 بالمائة ومن بينها الصين التي تمثل 34 بالمائة بينما تمثل الهند 13 بالمائة من الاقتصادالعالمي.



وذكر إن أحد المحركات الرئيسية للنمو في آسيا هو التصدير بجانب الاستثمار مع تزايدالاستهلاك بحيث يزداد الطلب المحلي جنبا إلى جنب مع نمو الصادرات..ولفت الى اهمية إجراء إصلاحات هيكلية لمواجهة التحديات التي تواجهها منطقة آسيا..مشيرا الى أن أهم عوامل الضعف في المنطقة هي عدم المساواة في الدخل والشيخوخة وتباطؤ نمو الانتاجية.

سبأ [14/أكتوبر/2017]سبأ