ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 14 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:29:09م
الرئيس الصماد يقيم حفل استقبال بمناسبة العيد الـ 54 لثورة الـ 14 من أكتوبر
أقام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء، حفل استقبال بمناسبة العيد الـ 54 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة، بحضور أعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس النواب ورئيس حكومة الإنقاذ...
منظمة الصحة العالمية تدين تدمير منشآت طبية شرق سوريا
أدانت منظمة الصحة العالمية الهجوم الذي تعرضت له منشآت طبية في شرق سوريا والذي نتج عنه تدمير مخزن كان يحوي أكثر من 130 ألف جرعة من الأمصال المضادة للحصبة وشلل الأطفال.
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 56.55 دولاراً للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تراجع إنتاج الخام ومخزوناته بالولايات المتحدة مما ينبئ بشح في السوق.
ركلة حرة من فقير تمنح ليون انتصارا ثمينا على موناكو
تغلب أولمبيك ليون 3-2 على ضيفه موناكو حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم امس الجمعة.
آخر الأخبار:
صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد آسيا بنحو 5ر5 بالمائة العام القادم
بدء دورة تدريبية خاصة بإدارة الكوارث بالحديدة
زلزال يضرب الساحل الجنوبي للمكسيك
طيران العدوان يشن 17 غارة على صعدة وجيزان ونجران
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد آسيا بنحو 5ر5 بالمائة العام القادم
[14/أكتوبر/2017]
واشنطن - سبأ :
 توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في منطقة شرق آسيا عام 2018 نحو 5,5 بالمائة مقارنة ب5,6 بالمائة العام الجاري.

وأعتبر صندوق النقد في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم أن آسيا لا تزال المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في العالم ومساهمة آسيا في الاقتصاد العالمي تبلغ حتى الآن حوالي 63 بالمائة ومن بينها الصين التي تمثل 34 بالمائة بينما تمثل الهند 13 بالمائة من الاقتصادالعالمي.

وذكر إن أحد المحركات الرئيسية للنمو في آسيا هو التصدير بجانب الاستثمار مع تزايدالاستهلاك بحيث يزداد الطلب المحلي جنبا إلى جنب مع نمو الصادرات..ولفت الى اهمية إجراء إصلاحات هيكلية لمواجهة التحديات التي تواجهها منطقة آسيا..مشيرا الى أن أهم عوامل الضعف في المنطقة هي عدم المساواة في الدخل والشيخوخة وتباطؤ نمو الانتاجية.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
إرتفاع مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في ريف الصين بنسبة 38.1 بالمائة
إرتفاع واردات الصين من النفط الخام بنسبة 22.3 بالمائة من بداية 2017م
إرتفاع سعر الذهب إلى أكثر من 1297 دولار للاوقية
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 56.55 دولاراً للبرميل
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
ارتفاع الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو بقوة في أغسطس الماضي
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
ارتفاع اسعار الذهب الى أعلى مستوى في اسبوعين مع تراجع الدولار
انخفاض اسعار النفط بفعل زيادة مخزونات الخام الامريكية
المؤشر نيكي يرتفع 37% في بداية التعامل ببورصة طوكيو
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 17 غارة على صعدة وجيزان ونجران
[14/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 60 غارة على محافظات الجمهورية
[14/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 17 غارة على صعدة وعسير ونجران وجيزان
[13/أكتوبر/2017]
أربع غارات لطيران العدوان على مديرية باجل بالحديدة
[13/أكتوبر/2017]
35 غارة لطيران العدوان على حرض وميدي بحجة
[13/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by