محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء دورة تدريبية خاصة بإدارة الكوارث بالحديدة الحديدة - سبأ:

بدأت بمحافظة الحديدة اليوم دورة خاصة بإدارة الكوارث والتخطيط لمواجهة الإصابات الجماعية ينظمها مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة بالتعاون مع برنامج دعم الإدارة الفعالة الممول من برنامج الاتحاد الأوربي.



تهدف الدورة على مدى 5 أيام إلى إكساب 30 مشاركا ومشاركة من المرافق الصحية والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة خبرات عن تحديد وإدارة المخاطر وسياسات أكواد الطواريء والأزمات وأنواع الحرائق وطرق مكافحتها وتقييم مخاطرها وخطة الكوارث الداخلية ودور لجنة مكافحة الكوارث ومعداتها.



كما يتلقى المشاركون محاضرات وتطبيقات عملية عن إدارة الإصابات الجماعية وعمليات الفرز في مكان الحادث والمستشفى والتعامل مع الكوارث والأزمات وسياسات التحويل وخطة مواجهة المتفشيات الوبائية واستعادة الوضع الطبيعي.



وذكرت منسقة برنامج الاتحاد الأوروبي بمحافظة الحديد الدكتورة فاتن حسان أن الدورة تستهدف مجموعة من المختصين في المستشفيات والمرافق الصحية والدفاع المدني لمواجهة الكوارث والتعامل مع الإصابات بطريقة علمية تضمن عدم حدوث مضاعفات للمصابين وتقلل من الخسائر المادية والبشرية.



وأشارت إلى أن الدورة تأتي ضمن الأنشطة الفعالة التي يتبناها برنامج دعم الإدارة الفعالة الممول من برنامج الاتحاد الأوروبي.



سبأ [14/أكتوبر/2017]سبأ