عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الاسرائيلي يعتقل ثلاثة مزارعين ويغلق طرق في الضفة الغربية المحتلة القدس المحتلة – سبأ :

إعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت ثلاثة مزارعين فلسطينيين واستولت على آليات زراعية من منطقة الرأس الأحمر جنوب منطقة طوباس في الضفة الغربية المحتلة .



وقال مسئول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات في تصريح نقلته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الرأس الأحمر واعتقلت ثلاثة مزارعين، كما استولت على آليات زراعية.



الى ذلك أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الطريق الفرعية التي تربط بلدة بيت عوا مع بلدات وقرى جنوب غرب مدينة الخليل بالسواتر الترابية.



وأوضحت مصادر في تصريحات نقلتها وكالة (وفا) أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الفرعية المحاذية للبرج العسكري المقام على أراضي المواطنين، والتي تربط بلدتي بيت عوا، ودير سامت، بقرى المجد وسكة وبيت الروش ودير العسل، وغيرها من قرى جنوب غرب الخليل.



وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال كانت أغلقت الطريق الرئيسية المؤدية لعدة قرى وبلدات جنوب غرب الخليل ببوابة حديدية نصبتها بمحاذاة البرج العسكري على مثلث البقعة، مدخل بلدة بيت عوا، منذ ما يزيد عن شهر.

سبأ [14/أكتوبر/2017]سبأ