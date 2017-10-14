اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إرتفاع مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في ريف الصين بنسبة 38.1 بالمائة بكين – سبأ :

أظهرت بيانات رسمية صينية ارتفاع مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في المناطق الريفية بنسبة 38.1 بالمائة على أساس سنوي لتسجل 729 مليار يوان ( 110 مليارات دولار) خلال الفترة ما بين شهري يناير وأغسطس الماضيين.



ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تقرير لمركز التجارة الإلكترونية الدولية في الصين نشر اليوم السبت إن معدل النمو للنصف الأول من العام الجاري كان عند 38.1 بالمائة .. متجاوزاً نظيره في المدن بـ 4.9 نقاط مئوية.



وأضاف المركز التابع لوزارة التجارة الصينية في تقريره ان قيمة المبيعات خلال الفترة ما بين يناير ويونيو الماضيين بلغت 538 مليار يوان، أي نحو 17.3 بالمائة من إجمالي مبيعات التجزئة الإلكترونية في عموم الصين .



كما ارتفع معدل نمو مبيعات التجزئة الإلكترونية للخدمات بـ 44.4 بالمائة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، 10.1 نقاط مئوية أعلى من البضائع المادية.

سبأ [14/أكتوبر/2017]سبأ