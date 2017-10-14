الرئيس الصماد يقيم حفل استقبال بمناسبة العيد الـ 54 لثورة الـ 14 من أكتوبر أقام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء، حفل استقبال بمناسبة العيد الـ 54 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة، بحضور أعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس النواب ورئيس حكومة الإنقاذ...