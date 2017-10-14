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آخر تحديث: السبت، 14 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:29:09م
الرئيس الصماد يقيم حفل استقبال بمناسبة العيد الـ 54 لثورة الـ 14 من أكتوبر
أقام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء، حفل استقبال بمناسبة العيد الـ 54 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة، بحضور أعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس النواب ورئيس حكومة الإنقاذ...
منظمة الصحة العالمية تدين تدمير منشآت طبية شرق سوريا
أدانت منظمة الصحة العالمية الهجوم الذي تعرضت له منشآت طبية في شرق سوريا والذي نتج عنه تدمير مخزن كان يحوي أكثر من 130 ألف جرعة من الأمصال المضادة للحصبة وشلل الأطفال.
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 56.55 دولاراً للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تراجع إنتاج الخام ومخزوناته بالولايات المتحدة مما ينبئ بشح في السوق.
ركلة حرة من فقير تمنح ليون انتصارا ثمينا على موناكو
تغلب أولمبيك ليون 3-2 على ضيفه موناكو حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم امس الجمعة.
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قصف مدفعي يستهدف تجمعات المرتزقة شرق كهبوب
[14/أكتوبر/2017]
لحج - سبأ:
استهدف الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات لمرتزقة العدوان شرق كهبوب بمحافظة لحج.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات للمرتزقة شرق كهبوب، محققة إصابات مباشرة.
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