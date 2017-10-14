عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كوريا الشمالية : استراليا تتبع السياسة العدائية لامريكا وتصريحات مسئوليها حمقاء بيونغ يانغ – سبأ :

إتهمت كوريا الشمالية استراليا اليوم السبت باتباع التحركات العدائية للولايات المتحدة ضدها .. واصفة التصريحات الاخيرة للمسئولين الاستراليين ضد بيونغ يانغ بالحمقاء .



ونقلت وكالة الأنباء المركزية الرسمية لكوريا الشمالية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله "إن استراليا تبدي خطوات خطيرة بمشاركتها بتعصب في استفزازت سياسية وعسكرية أمريكية ضد كوريا الديمقراطية".



واضاف المتحدث "أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب عن دعمها بشكل شخصي للموقف الأمريكي بشأن دراسة كافة الخيارات، من بينها استخدام القوة ضد كوريا الديمقراطية".



وأضاف أنه "وفقاً لتقارير تجري القوات الاسترالية تدريباً مشتركاً على عمليات الانزال البرمائية منذ ابريل الماضي مع قوات المارينز الأمريكية المرتكزة في داروين بأستراليا".



واشار الى انه "توجد غواصة هجومية استرالية بالفعل في منطقة حرب محتملة للمشاركة في تدرييات مشتركة مع غواصات أمريكية ويابانية، ومن المقرر أن يصل أسطول صغير من الفرقاطات الاسترالية في الأسابيع القليلة المقبلة إلى المياه قبالة سواحل كوريا الجنوبية للمشاركة في أي حصار بحري أمريكي على كوريا الديمقراطية".



واختتم المتحدث باسم الخارجية الكورية الشماهلية بالقول ان "التصريحات والأعمال الطائشة التي يقوم بها مسئولون بالحكومة الاسترالية دعماً للخيار العسكري الأمريكي ضد كوريا الديمقراطية حمقاء حيث يسمحون لأنفسهم بان يستغلوا من قبل استراتيجية ترامب (أمريكا أولاً) على حساب مصالحهم الوطنية" .

سبأ [14/أكتوبر/2017]سبأ