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التعليم العالي..غدا الأحد بدء امتحانات الكفاءة للطلاب المتنافسين على المقاعد المجانية
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التعليم العالي..غدا الأحد بدء امتحانات الكفاءة للطلاب المتنافسين على المقاعد المجانية
[14/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن غدا الأحد بدء امتحانات الكفاءة والمفاضلة للطلاب المتقدمين للمنافسة على المقاعد المجانية في الجامعات الحكومية والأهلية المقرر إقامتها بكلية الطب بجامعة صنعاء.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب خلال اطلاعه اليوم على سير الترتيبات الخاصة بإجراءات امتحانات القبول والمفاضلة بكلية الطب بجامعة صنعاء ، أن الوزارة استكملت كافة التجهيزات والإعدادات لضمان نجاح عملية امتحان الكفاءة والمفاضلة للطلاب الذين يتنافسون على المقاعد المجانية المقدمة من الجامعات الحكومية والأهلية .

وأشار إلى أن عدد المتقدمين للمنافسة على المقاعد المجانية خلال العام الجاري 2017 -2018م بلغوا نحو ثمانية ألاف و 35 طالباً وطالبة منهم 882 طالباً وطالبة سيتنافسون على المقاعد المجانية في الكليات الإنسانية والإدارية ، بينما بقية الطلاب سيتنافسون على المقاعد المجانية في الكليات التطبيقية والعملية .

وأكد الوزير أن عملية التصحيح ستكون إلكترونية وبطريقة شفافة ونزيهة .. مشيداً بجهود كافة العاملين في لجنة الامتحانات والإدارة العامة للبعثات وكذلك طاقم الكونترول وفريق التصحيح الإلكتروني وكافة الجهود التي بذلت في سبيل إعداد وتنظيم وإنجاح هذه العملية التي تعزز مبدأ تكافئ الفرص للجميع في الحصول على المقاعد المجانية في مختلف الجامعات الحكومية والأهلية.

الجدير بالذكر أن غدا الأحد سيتم بدء امتحانات الكفاءة في مواد اللغة العربية واللغة الانجليزية للمفاضلة على المقاعد المجانية في الكليات الإنسانية، فيما ستبدأ عملية امتحان الكفاءة للطلاب المتقدمين للمنافسة على المقاعد المجانية في الكليات الطبية والهندسية والعلمية بعد غد الأثنين في مادتي" الكيمياء، والأحياء، تليها امتحان الكفاءة في مادتي الرياضيات واللغة الانجليزية يوم الثلاثاء القادم الموافق 17 من اكتوبر القادم.

سبأ
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