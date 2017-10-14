عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل 60 مسلحاً في عمليات عسكرية للأمن الأفغاني خلال الـ 24 ساعة الماضية كابول – سبأ :

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم السبت عن مقتل نحو 60 مسلحاً واصابة 27 آخرين خلال سلسلة من العمليات التي شنتها قوات الأمن الأفغانية في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في بيان لها دون ان تذكر خسائر الجيش "شنت قوات الأمن والدفاع عمليات عسكرية في مقاطعات مضطربة، ما أسفر عن مقتل 60 مسلحاً على الأقل، بينهم ثلاثة من مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية، وإصابة 27 آخرين".



وأشار البيان إلى انه تم شن هذه العمليات في 13 مقاطعة مختلفة .. لافتاً الى أن القوات الأفغانية دمرت أيضاً كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر خلال العمليات.

سبأ [14/أكتوبر/2017]سبأ