محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدير مكتب رئاسة الجمهورية يتفقد مخازن الغذاء الخاصة بالمعلمين في إب إب - سبأ:

تفقد مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان ومحافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم مخازن المواد الغذائية الخاصة بالمعلمين والتربويين بمديرية ذي السفال والسياني بإب .



واستمعوا خلال الزيارة من مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد درهم الغزالي إلى إيضاح حول آلية تدشين البطاقة التموينية والسلعية للمعلمين والتربويين لتوزيعها لأشهر " أبريل مايو يونيو " .. مبينا أنه أنه تم إعتماد تسع نقاط لتوزيع المواد الغذائية على المعلمين والمعلمات في مختلف مديريات المحافظة.



وحث المحافظ صلاح مكتب التربية على إستكمال التحضيرات في مختلف نقاط التوزيع وتوفير كافة إحتياجات المعلمين من المواد الغذائية لتخفيف معاناتهم .. مؤكدا إستعداد قيادة المحافظة تقديم الدعم للعملية التعليمية وإنجاح العام الدراسي الجاري.



إلى ذلك اطلع مدير مكتب رئاسة الجمهورية ووزير الخدمة المدنية والتأمينات ومحافظ إب على سير العمل بمستشفى مدينة القاعدة العام بمديرية ذي السفال بإب.



واستمعوا خلال الزيارة إلى من مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالملك الصنعاني ونائبه بكيل الجحافي إلى شرح عن الخدمات الطبية والصحية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للمرضى بالتعاون مع منظمة أطباء بلا حدود السويسرية.



رافقهم خلال الزيارات وكيل المحافظة علي الزنم وعدد من المسئولين المعنيين بمكتب التربية ومكتب الصحة بالمحافظة.

سبأ [14/أكتوبر/2017]سبأ