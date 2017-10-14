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آخر تحديث: السبت، 14 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:17:51م
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  عربي ودولي
كيري يتهم ترامب بخلق أزمة دولية
[14/أكتوبر/2017]
واشنطن - سبأ :
اعتبر وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، أن الرئيس دونالد ترامب بقراره بشأن الاتفاق النووي مع إيران، يخلق أزمة دولية، ويعرض للخطر المصالح القومية الأمنية، ومصالح حلفاء واشنطن.



واشاركيري في تغريدة له على تويتر: الى ان "قرار الرئيس دونالد ترامب خطير، لأنه يخلق أزمة دولية".

ووصف كيري القرار "بالتخلي المتهور عن الحقائق من جانب الرئيس، لصالح الغرور والأنانية والأيديولوجية".

وأعلن الوزير السابق، أنه لا يدرك سبب رفض الرئيس الأمريكي الحالي الاعتراف بأن طهران ملتزمة بالاتفاق النووي، في الوقت الذي تؤكد فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحلفاء الولايات المتحدة، وأعضاء في إدارة ترامب على أن الأمر فعلا كذلك.

وقال كيري: "ولكن أيا كانت الأسباب، يبقى الواقع يتلخص في أن الرئيس ومن خلال انتهاك استقرار الاتفاقية، سيضعف موقفنا، وسيبعدنا عن الحلفاء، وسيعزز موقف المحافظين الإيرانيين، وسيزيد من تعقيد حل الأزمة مع كوريا الشمالية أيضا، ويجعلنا نقترب من الصراع العسكري ".

ومن المعروف أن كيري شارك في العمل الخاص بالصفقة الدولية حول الملف النووي الإيراني.

سبأ
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