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آخر تحديث: السبت، 14 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:17:51م
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لقاء موسع بالحديدة يناقش الصعوبات التي تواجه الصيادين
[14/أكتوبر/2017]
الحديدة - سبأ:
 ناقش لقاء موسع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم، هموم الصيادين والصعوبات التي تواجههم جراء العدوان.

وتطرق اللقاء إلى ما يتعرض له الصيادون من ممارسات لا إنسانية في عرض البحر خلال قيامهم بعملية الصيد من قبل قوات العدوان والتي وصلت إلى استهداف قواربهم.

واستعرض اللقاء حوادث الاعتداء على الصيادين واختطافهم مع قواربهم في ظل صمت وتغافل المنظمات الدولية والمجتمع الدولي عن معاناة الصيادين اليمنيين وما يتعرضون له انتهاكات من قبل قوات تحالف العدوان.

وفي اللقاء استعرض رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء عبد الرزاق المؤيد تقرير عن الأضرار جراء ممارسات قوى العدوان بحق الصيادين، حيث أشار التقرير إلى أن عدد القوارب التي تم استهدافها من قبل قوات العدوان بلغ 171 قاربا وبلغ عدد الشهداء من الصيادين 131 شهيد و80 جريح.

وبين التقرير أن 881 صيادا تعرضوا للاختطاف والتعذيب من قبل العدوان وما زال هناك 59 صيادا مختطفا حتى اليوم.

ولفت التقرير إلى أن جرائم العدوان لم تقتصر على الصيادين فحسب وإنما تجاوزت ذلك إلى استهداف قوارب اللاجئين الصوماليين حيث بلغ عدد القتلى من الصوماليين الذين تم استهدافها في عرض البحر الأحمر 30 إضافة إلى 29 جريح.

فيما أكد وكيلا المحافظة للشؤون المالية والإدارية والموارد المالية وشؤون الثقافة والإعلام عبد الجبار أحمد محمد وعلي احمد قشر، ضرورة الاهتمام بالصيادين وإبراز مظلوميتهم للعالم.

كما أكدا دعم قيادة السلطة المحلية لكافة الجهود الهادفة إلى تخفيف معاناة المواطنين وفي مقدمتهم الصيادين.

إلى ذلك استعرض المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان للتنمية الدكتور محمد المداني إسهامات المؤسسة لدعم الصيادين وأسر الشهداء والجرحى منهم.

ولفت إلى مساهمة المؤسسة بإنشاء غرفة الطوارئ والتي تقوم حاليا بدورها في دعم الصيادين وأسرهم من خلال تبني مشاريع دعم صغيرة تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم.

من جانبهما استعرض رئيس الهيئة العامة لمصائد البحر الأحمر عبد القادر الوادعي ورئيس ملتقى الصياد التهامي الاجتماعي محمد الحسني صور من معاناة الصيادين وظروف اختطافهم واستغلالهم كعمالات مجانية لدى دول الاختطاف ومعاناة أسر الشهداء التي تفقد عائلها الوحيد.

وأشار إلى أن قوات العدوان تستخدم حاليا البارحة 812 وعدد من الجزر سجنا للصيادين اليمنيين الذي تختطفهم بين الحين والآخر في عرض البحر، لافتا إلى أن 15 صيادا محتجزين منذ فترة على متن البارجة و20 صيادا في جزيرة إثر.

وأكد اللقاء ضرورة الاهتمام بهموم واحتياجات الصيادين وأسر الشهداء والجرحى وما يتعرضون له من اعتداءات وحشية من قبل دول العدوان وذلك من خلال قيام الجهات المعنية بدورها وفي مقدمة ذلك وسائل الإعلام لإبراز معاناتهم وإيصال رسالة إلى العالم بمظلوميتهم.

وأقر اللقاء عقد ورشة عمل بمشاركة كافة الجهات المعنية والسلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني لإعداد خطة عمل للفترة القادمة تحدد مهام كل جهة تجاه شريحة الصيادين ودعمهم ورفع الظلم الواقع عليهم جراء استمرار العدوان والحصار الجائر.

حضر اللقاء رؤساء جمعيات الصيادين وعدد من الصيادين .

سبأ
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